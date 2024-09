Νέο ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο – Τουλάχιστον 24 νεκροί και 29 τραυματίες

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 29 τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα κοντά στη Σάιντα, τη μεγαλύτερη πόλη στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Λιβάνου ANI μετέδωσε ότι χτυπήθηκε ένα κτίριο στην πόλη Αΐν ελ Ντέλεμπ.

The Lebanese Ministry of Health: At least 24 dead and 29 wounded in the IDF attack in Ein a-Delab 👆 in Sidon.

There are trapped people alive under the ruins of the buildings (the trapped people publish videos – AA). pic.twitter.com/Ce67bedlqw

