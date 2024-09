Υεμένη: Ο ισραηλινός στρατός έπληξε στόχους των Χούθι στη Χοντάιντα – Βίντεο

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του λιμανιού και των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της Χοντάιντα, μιας πόλης στη δυτική Υεμένη που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Al Massirah.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν «δεκάδες» μαχητικά αεροσκάφη.

«Κατά τη διάρκεια μιας ευρείας αεροπορικής επιχείρησης σήμερα, δεκάδες μαχητικά (…) επιτέθηκαν σε στόχους στρατιωτικής χρήσης του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στις περιοχές Ρας Ίσα και Χοντάιντα, στην Υεμένη» ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού, λοχαγός Νταβίντ Άβραχαμ.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν μια μονάδα παραγωγής ενέργειας και το λιμάνι απ’ όπου εισάγεται πετρέλαιο στην Υεμένη.

Οι Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν και της Χεζμπολάχ, είχαν ανοίξει μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας. Το Σάββατο ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση ενός πυραύλου με στόχο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Israel targets the port of Hodeidah following ballistic missile attacks on Tel Aviv.

This is Yemen’s fourth largest city. Serious implications for the civilian population. The port is a lifetime for aid, food and power. pic.twitter.com/S5m7rjemBe

