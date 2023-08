Μυστήριο με «λυκάνθρωπο» σε δάσος της Γερμανίας – «Έμοιαζε σαν να βγήκε από βιβλίο ιστορίας» – ΦΩΤΟ

Το φως της δημοσιότητας βλέπει η φωτογραφία ενός άνδρα για τον οποίο κυκλοφορούν φήμες στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια ότι πρόκειται για έναν «λυκάνθρωπο» που ζει στα βουνά Χαρζ.

Δύο πεζοπόροι εντόπισαν και απαθανάτισαν με την κάμερα τους έναν άνδρα να κάθεται γυμνός στους πρόποδες της οροσειράς στην κεντρική Γερμανία.

Η 31χρονη Τζίνα Βάις περιέγραψε τη δεκάλεπτη συνάντησή τους με την μυστηριώδη αυτή φιγούρα. Όπως αναφέρουν οι Times, η Τζίνα υπολογίζει ότι πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 40 ετών. Αυτή και ο φίλος της, ο 38χρονος Τόμπι, εξερευνούσαν το δάσος κοντά στο Blankenburg στην πολιτεία της Σαξονίας-Άνχαλτ – περίπου 250 χιλιόμετρα από το Βερολίνο. Μιλώντας στην στην Bild, είπε ότι η φιγούρα βγήκε από μια σπηλιά και «κρατούσε ένα μακρύ ξύλινο ραβδί σαν λόγχη στο χέρι του».

«Δεν έπαιρνε τα μάτια του από πάνω μας, δεν είπε τίποτα – έμοιαζε βρώμικος σαν άνθρωπος της λίθινης εποχής, σαν να βγήκε από βιβλίο ιστορίας» ανέφερε χαρακτηριστικά η Τζίνα.

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν γίνει αναφορές στις αρχές για έναν άνδρα που ζει στα βουνά ντυμένος με κάτι που μοιάζει με γούνα λύκου. Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Blankenburg, Alexander Beck δήλωσε: «Κάποιος ξέρει ξεκάθαρα πώς να ζει έξω και να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες εποχές».

A mysterious “wolf man” who has been spotted roaming woods in the Harz mountains of central Germany in recent years has been photographed for the first time, apparently naked and holding what appears to be a wooden spear, at the foot of a ruined castlehttps://t.co/nMVuK9cll0

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) August 24, 2023