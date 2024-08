MV Sounion: Αύριο ξεκινάει η ρυμούλκηση του ελληνόκτητου τάνκερ, σύμφωνα με τους Χούθι

Η επιχείρηση ρυμούλκησης του δεξαμενόπλοιου MV Sounion, που φέρει την ελληνική σημαία, αναμένεται να ξεκινήσει αύριο Κυριακή από ρυμουλκά, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των Χούθι της Υεμένης, Τζαμέλ Άμερ, σε ανακοίνωσή του στο Facebook.

Το MV Sounion χτυπήθηκε επανειλημμένα σε επίθεση των Χούθι στις 21 Αυγούστου ανοικτά του λιμανιού Χοντάιντα, που ελέγχουν οι υεμενίτες αντάρτες, στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι τόνισαν πως το έπληξαν με drones και πυραύλους.

The fires visible on the SOUNION’s deck were caused by explosives set off by Houthi rebels, as shown in a video they released earlier. H/t @wammezz. pic.twitter.com/sVXLLrLqIK

— Christiaan Triebert (@trbrtc) August 30, 2024