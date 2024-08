Η Πικρολίμνη του Κιλκίς σε κρίση: Δορυφορικές εικόνες του Copernicus αποκαλύπτουν την ξηρασία

Η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση νερού, αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης ξηρασίας που συνεχίζεται εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, σύμφωνα με νέα μελέτη του προγράμματος γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus. Στην περιοχή δεν έχει παρουσιαστεί η απαραίτητη ποσότητα και συχνότητα βροχοπτώσεων, οδηγώντας αναπόφευκτα σε εκτεταμένες ελλείψεις νερού και σημαντικές επιπτώσεις στη τοπική βιοποικιλότητα.

Εικόνες που αποκτήθηκαν από τους δορυφόρους Copernicus Sentinel-2 μεταξύ Αυγούστου 2021 και Αυγούστου 2024 αποτυπώνουν με ακρίβεια την προοδευτική ξήρανση της λίμνης Πικρολίμνη. Κάποτε γνωστή ως δημοφιλής προορισμός για ιαματικά λασπόλουτρα, η λίμνη έχει πλέον μετατραπεί σε «ραγισμένη, ξηρή γη», όπως τονίζει το Copernicus. Οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν μόνο το τοπίο αλλά και τις ζωές των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες βλέπουν έναν σημαντικό φυσικό πόρο να εξαφανίζεται.

Η παρατεταμένη ξηρασία έχει επίσης πλήξει σφοδρά την τοπική γεωργία. Οι ελαιοπαραγωγοί της περιοχής, οι οποίοι εξαρτώνται απόλυτα από τη γη για την επιβίωσή τους, αναγκάζονται να βασίζονται σε νερό που μεταφέρεται με υδροφόρες δεξαμενές για να διατηρήσουν τις καλλιέργειές τους. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία, καθώς η έλλειψη νερού απειλεί τη βιωσιμότητα των αγροτικών δραστηριοτήτων και την οικονομική σταθερότητα της περιοχής.

These images, acquired by our Sentinel-2 satellites between August 2021 and August 2024, vividly illustrate the progressive drying of Lake Pikrolimni in Greece.

The prolonged drought has also hit local agriculture hard.

