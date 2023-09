Μουδόνι Κιρίμα: Πέθανε η «ηρωίδα» της εξέγερσης των Μάου-Μάου

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από την ζωή η Μουδόνι Κιρίμα, μια από τις λιγοστές γυναίκες που πολέμησαν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης των Μάου-Μάου εναντίον των Βρετανών εποίκων στην Κένυα.

«Μου προκάλεσε βαθιά θλίψη ο θάνατος της στρατάρχη Μουδόνι Κιρίμα, ισχυρής μορφής με μεγάλη επιρροή που πολέμησε για την ελευθερία μας», δήλωσε ο Κενυάτης πρόεδρος Ουίλιαμ Ρούτο.

Η Μουδόνι Κιρίμα, 91 ή 92 ετών κατά τα δημοσιεύματα, είχε πολεμήσει στο πλευρό του αρχηγού της αντίστασης Ντένταν Κιμάδι κατά τη διάρκεια της εξέγερσης των Μάου-Μάου. Ο κενυατικός Τύπος τόνισε πως ήταν η μοναδική γυναίκα που έφθασε σε τόσο υψηλό βαθμό στις τάξεις των ανταρτών.

Είχε τραυματιστεί από σφαίρα στον θώρακα το 1952.

It is with deep sadness that I join the Nation in mourning the passing of an icon of Mau Mau freedom struggle, Field Marshal Muthoni Kirima. We celebrate her as the only woman to attain the rank of a Field Marshal who fought alongside colleague Field Marshal Dedan Kimathi. May… pic.twitter.com/3rJ490Xk2X

— Anne Waiguru EGH, OGW (@AnneWaiguru) September 5, 2023