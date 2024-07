Microsoft: Το ψηφιακό μπλακ άουτ επηρέασε 8,5 εκατομμύρια συσκευές με Windows

Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι επίσημα το πιο μεγάλο επεισόδιο που έχει συμβεί ποτέ στον κυβερνοχώρο.

Η μεγαλύτερη διακοπή λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων που σχετίζεται με μια ενημέρωση λογισμικού από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike, και ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης 18 Ιουλίου, επηρέασε σχεδόν 8,5 εκατομμύρια συσκευές που χρησιμοποιούν Windows, ανέφερε σήμερα η Microsoft.

Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις της, αυτός ο αριθμός είναι λιγότερος από το 1% όλων των μηχανημάτων με Windows στον κόσμο.

Η CrowdStrike βοήθησε στην ανάπτυξη μιας λύσης που θα βοηθήσει την Azure της Microsoft να επιταχύνει μια επιδιόρθωση του προβλήματος, σημείωσε η Microsoft, προσθέτοντας ότι η εταιρεία συνεργάστηκε τόσο με την Amazon Web Services όσο και με την Google Cloud Platform για «πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις» στην αποκατάσταση των συστημάτων.

Read an update on what we’ve done to help Microsoft customers recover from the recent CrowdStrike outage. Learn about our actions from the start of the incident and our collaboration with customers, cloud providers and others in the tech community. https://t.co/7lS3zl32ww

— Microsoft News and Stories (@MSFTnews) July 20, 2024