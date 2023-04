Μιανμάρ: Τουλάχιστον 170 νεκροί από αεροπορική επιδρομή της χούντας σε χωριό

Τουλάχιστον 170 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα αεροπορικά πλήγματα τα οποία εξαπολύθηκαν την Τρίτη από τις δυνάμεις της στρατιωτικής χούντας στη Μιανμάρ εναντίον χωριού στην περιοχή Σαγκάιγκ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας της Ασίας, κατά νεότερες εκτιμήσεις που μεταδόθηκαν την Μεγάλη Παρασκευή από ΜΜΕ και σύμφωνα με χωρικό που συμμετείχε στην αποτέφρωση των πτωμάτων.

Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως κανένας απολογισμός θυμάτων της επιδρομής στο χωριό Παζί Γκι μέχρι τώρα, μολονότι η χούντα επιβεβαίωσε πως διεξήγαγε επιχείρηση στην περιοχή.

Χωρικός ο οποίος συμμετείχε στην αποτέφρωση των πτωμάτων –ζήτησε να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του– είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η ομάδα του αναθεώρησε προς τα πάνω τον απολογισμό των θυμάτων, από τους 130 νεκρούς την Πέμπτη στους 171 χθες Παρασκευή.

Σκοτώθηκαν 109 άνδρες, 24 γυναίκες και 38 παιδιά, ενώ η επίθεση τραυμάτισε άλλους 53 ανθρώπους.

Η βιρμανική υπηρεσία του BBC μετέδωσε επίσης την πληροφορία ότι οι νεκροί είναι 171, ενώ ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Mandalay Free Press έκανε λόγο για τουλάχιστον 170 θανάτους.

Η λεγόμενη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας –όργανο που έχουν ιδρύσει πρώην βουλευτές του κόμματος της Αούνγκ Σαν Σου Τσι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται στην εξορία– αναφέρθηκε σε 168 νεκρούς μέσω Twitter χθες.

