Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ επεκτείνει τη χερσαία επίθεση στον Λίβανο – Προειδοποιήσεις από τη CIA για πιθανή κλιμάκωση στην περιοχή

Το Ισραήλ προχώρησε σε σημαντική επέκταση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο, ενώ συνεχίζει παράλληλα τις επιχειρήσεις του στη Γάζα. Οι ενέργειες αυτές έχουν ως στόχο την εξουδετέρωση των απειλών από τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς, σε μια περίοδο έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο επικεφαλής της CIA προειδοποιεί για τον κίνδυνο κλιμάκωσης, ενώ πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ ζητά δράση κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Οι IDF ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι επεκτείνουν τις «περιορισμένες, τοπικές, στοχευμένες επιχειρήσεις» τους στον νοτιοδυτικό Λίβανο. Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως η 146η Εφεδρική Μεραρχία τους ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις στον δυτικό τομέα του νότιου Λιβάνου, στοχεύοντας εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολάχ.

«Οι στοχευμένες επιθέσεις έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την επιστροφή των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ στα σπίτια τους», αναφέρουν οι IDF.

«Η 146η Μεραρχία είναι η πρώτη εφεδρική μεραρχία που επιχειρεί στον νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ στη βόρεια αρένα», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF, προσθέτοντας πως η μεραρχία «έχει υπηρετήσει ως αμυντική περιφερειακή ταξιαρχία, με τις δυνάμεις της να έχουν αναπτυχθεί στο βόρειο Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη».



Η 146η Εφεδρική Μεραρχία εντάσσεται στις ήδη τρεις μεραρχίες του τακτικού στρατού -την 98η, την 36η και την 91η- που επιχειρούν στον κεντρικό και ανατολικό τομέα του νότιου Λιβάνου. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η επιχείρηση προσθέτει χιλιάδες στρατιώτες στην ισραηλινή χερσαία επίθεση, με τον συνολικό αριθμό των στρατευμάτων να ξεπερνά τις 15.000.

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε επίθεσης στην Ισλαμική Δημοκρατία, μια εβδομάδα μετά το μπαράζ πυραύλων που εξαπέλυσε η Τεχεράνη σε αυτό, φέρνοντας τη Μέση Ανατολή στα άκρα.

Οποιαδήποτε επίθεση σε υποδομές του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με αντίποινα, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, προειδοποιώντας το Ισραήλ κατά οποιωνδήποτε επιθέσεων εναντίον της χώρας του.

Ο Αραγτσί θα επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή από σήμερα για να συζητήσει τα περιφερειακά ζητήματα και να καταβάλει προσπάθειες για να σταματήσουν τα «εγκλήματα» του Ισραήλ στη Γάζα και στον Λίβανο, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Τα κράτη του Κόλπου προσπάθησαν να καθησυχάσουν το Ιράν όσον αφορά την ουδετερότητά τους στην σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ, δήλωσαν πηγές στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Ο επικεφαλής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, προειδοποίησε ότι ενώ ούτε το Ισραήλ ούτε το Ιράν επιθυμούν «μια πλήρη σύγκρουση», υπάρχει σημαντικός κίνδυνος λανθασμένων εκτιμήσεων και κλιμάκωσης. «Αντιμετωπίζουμε τον πολύ πραγματικό κίνδυνο μιας περαιτέρω περιφερειακής κλιμάκωσης της σύγκρουσης», δήλωσε ο Μπερνς σε συνέδριο στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει το CBS News.

Σύμφωνα με τον Μπερνς, το Ισραήλ εξετάζει «πολύ προσεκτικά» πώς θα απαντήσει στην ιρανική επίθεση της περασμένης εβδομάδας, όταν η Τεχεράνη εκτόξευσε περίπου 200 βαλλιστικούς πυραύλους. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι υπάρχει πιθανότητα «λανθασμένων εκτιμήσεων».

There is no evidence that Iran has decided to build a nuclear weapon, and if it did, the U.S. and its allies would most likely be able to detect such a step soon after it was taken, CIA Director William Burns says. https://t.co/ob6WZL7mck

— NBC News World (@NBCNewsWorld) October 8, 2024