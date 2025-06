Μέση Ανατολή: Τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν

Η ιρανική κρατική τηλεόραση Press TV, μετέδωσε την Τρίτη ότι έχει ξεκινήσει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με το Ισραήλ, την ώρα που οι IDF προειδοποιούσαν τους ισραηλινούς πολίτες για νέα επίθεση με πυραύλους από το Ιράν.

Σύμφωνα με το Associated Press, η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός μέσω ενός γραφικού που εμφανίστηκε στην οθόνη, μετά την παύση των εχθροπραξιών που είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ceasefire begins following four waves of Iranian attacks on Israeli-occupied territoreis pic.twitter.com/FHrYMwY2Bk

