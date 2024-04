Τον δημιουργικό οίστρο της και την ανάγκη φιλότιμο επιστράτευσε η Μελάνια Τραμπ για να ενισχύσει οικονομικά την προεκλογικής εκστρατείας του συζύγου της Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, σχεδίασε και πουλάει προς 230 ευρώ χρυσά κολιέ σε σχήμα λουλουδιού για τη γιορτή της μητέρας στις 12 Μαΐου. Κάθε κολιέ φέρει εγχάρακτη την υπογραφή της Μελάνια, ενώ κάθε πελάτης μπορεί να ζητήσει να χαραχθεί το δικό του σύντομο μήνυμα προς τη μητέρα του ή τα αρχικά των ονομάτων τους σε καθένα από τα τρία φύλλα του λουλουδιού.

View this post on Instagram

«Ας τιμήσουμε και ας γιορτάσουμε όλες τις μητέρες με αγάπη και ευγνωμοσύνη» έγραψε η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ στο Instagram δίπλα από φωτογραφία του κολιέ «Love & Gratitude», που σημαίνει «Αγάπη και Ευγνωμοσύνη». Πιστεύεται ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις των κολιέ προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προεκλογικού αγώνα του Ντόναλντ Τραμπ.

Let’s honor and celebrate all mothers with love and gratitude. https://t.co/ESihnAQ8kg pic.twitter.com/Nj3IKfwzG1

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) April 21, 2024