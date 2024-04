Μεγάλες καταστροφές στη Ρωσία: Πάνω από 10.000 τα πλημμυρισμένα σπίτια – Φωτογραφίες και Βίντεο

Το γρήγορο λιώσιμο των πάγων προκάλεσε τις χειρότερες πλημμύρες που έχουν καταγραφεί ποτέ στα Ουράλια όρη από την πλευρά της Ρωσίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς η στάθμη των υδάτων σε κάποια από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ευρώπης έφθασε σε επικίνδυνα επίπεδα και ήδη έχει σπάσει το φράγμα στο Ορσκ.

Η Ρωσία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή Όρενμπουργκ κοντά στο Καζακστάν αφού η στάθμη των νερών στον ποταμό Ουράλη, τον τρίτο μεγαλύτερο σε μήκος ποταμό της Ευρώπης, ανέβηκε αρκετά μέτρα μέσα σε μερικές μόνο ώρα την Παρασκευή με αποτέλεσμα να σπάσει φράγμα στην πόλη Ορσκ.

Russian media report that water continues to rise in Orenburg region, Russia. They warn that the flood may come to Kurgan and Tyumen regions, as well. The dam in Orsk was built 10 years ago and cost almost a billion rubles. Already during construction, there have been issues… https://t.co/gbYm9CNA8V pic.twitter.com/wtPHFvkZ1W — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 7, 2024

Η στάθμη του ποταμού, που πηγάζει από τα Ουράλια και εκβάλλει στην Κασπία, αναμένεται να φθάσει σε επικίνδυνα επίπεδα σήμερα στο Ορεμπουργκ, μιας πόλη 500.000 κατοίκων, και προβλέπεται να φθάσει στο υψηλότερο σημείο της εκεί στις 10 Απριλίου, δήλωσε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

📍🛶Destruction of Russia’s infrastructure, crisis, chaos. The next flood will occur in Tyumen and Orenburg, dams in the Russian Federation are unable to withstand the water flow. Currently, you can only get around Orsk by boat. (…)-> pic.twitter.com/51QCpjKc3H — Jarek (@JarekKuczko) April 8, 2024

Πάνω από 10.400 σπίτια σε όλη τη Ρωσία πλημμύρισαν, με τα Ουράλια, τη Σιβηρία, τον Βόλγα και τις κεντρικές περιοχές να υφίστανται το μεγαλύτερο πλήγμα, σύμφωνα με το υπουργείο. Οι αρχές προειδοποίησαν για αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα, τήξη χιονιού και υπερχείλιση ποταμών.

Σε εικόνες από το Ορσκ, σε απόσταση 1.800 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας, εμφανίστηκε ένας άνδρας να κινείται μέσα στα νερά, το ύψος των οποίων έφθανε στον λαιμό του. Είχε στο στόμα του τα κλειδιά του και προσπαθούσε να κρατήσει μια μαύρη γάτα έξω από το νερό. Οι δρόμοι ήταν βυθισμένοι στα νερά, με τους κατοίκους και τους διασώστες να χρησιμοποιούν βάρκες για να μετακινηθούν στην πόλη

Ο δήμαρχος του Όρενμπουργκ Σεργκέι Σάλμιν δήλωσε ότι η στάθμη στον ποταμό Ουράλης αναμένεται να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ των 9,46 μέτρων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 8,72 μέτρα. «Οπωσδήποτε όλοι όσοι βρίσκονται στη ζώνη των πλημμυρών χρειάζεται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», δήλωσε ο Σάλμιν. «Μην καθυστερείτε την εκκένωση! Η κατάσταση απλά και μόνο θα επιδεινωθεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες».

Some of the worst floods in decades have hit a string of Russian regions in the Ural Mountains and Siberia, alongside parts of neighboring Kazakhstan in recent days https://t.co/TdOuU6USuV pic.twitter.com/n7aksozBla — Reuters (@Reuters) April 8, 2024

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της Τιουμέν, στη δυτική Σιβηρία, ο Αλεξάντερ Μουρ, δήλωσε ότι κήρυξε την περιοχή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από την κυβέρνηση να συστήσει ειδική επιτροπή για την αντιμετώπιση των πλημμυρών στις περιοχές του Ορενμπουργκ, του Κουργκάν και του Τιουμέν. Ο Πούτιν ενημερώνεται διαρκώς για την κατάσταση, δήλωσε το Κρεμλίνο. Στην περιοχή Κουργκάν, λόγω thw πλημμύρας, έχουν αναπτυχθεί 76 προσωρινά κέντρα φιλοξενίας, και 119 άτομα βρίσκονται εκεί. Ακόμα 500 μένουν σε συγγενείς, ανέφερε το Υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τας.

Additional footage captures the harrowing floods in the Russian city of Ors.pic.twitter.com/Wd8NVZVTnK — 𝐓𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐚𝐥𝐝 𝐃𝐢𝐚𝐫𝐲 (@TheHeraldDiary) April 8, 2024

