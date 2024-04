Ρωσία: Έσπασε φράγμα στην πόλη Όρσκ – Κινδυνεύουν 4000 σπίτια – Σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης

Σ εξέλιξη είναι επιχείρηση εκκένωσης μιας περιοχής της πόλης Όρσκ της Ρωσίας όταν έσπασε φράγμα όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Tass, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η ορεινή περιοχή Όρενμπουργκ των Ουραλίων, στην οποία βρίσκεται το Ορσκ, πλήττεται από πλημμύρες τις τελευταίες ημέρες.

A dam broke out in Russian Orsk – Russian media. The city is being flooded, people are being evacuated. If the dam breaks completely, the waters of the Ural River could flood more than 4,000 houses. The side effects of spending all the money on war. pic.twitter.com/NHLojFVvWu — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 5, 2024

Οι κάτοικοι της πόλης Orsk απομακρύνονται από σπίτια που βρίσκονται στη ζώνη πλημμύρας”, είπε ο συνομιλητής του πρακτορείου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρόσθεσαν ότι περίπου 4 χιλιάδες ιδιωτικά κτίρια κατοικιών ενδέχεται να βρίσκονται στην πλημμυρική ζώνη. Στα σπίτια μπορούν να ζήσουν έως και 10 χιλιάδες άτομα, σύμφωνα με το ΤΑΣΣ.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της περιφέρειας του Όρενμπουργκ, ένα τμήμα ενός αναχώματος φράγματος έσπασε στην παλιά πόλη. Έξι προσωρινά κέντρα προσωρινής φιλοξενίας ετοιμάστηκαν για εκκένωση από την επικράτεια του παλιού Ορσκ. «Έχουν προετοιμαστεί προσωρινά σημεία φιλοξενίας για εκκένωση: σχολείο 17, σχολείο 37, γυμνάσιο 1, γυμνάσιο 3, σχολείο 88, σχολείο 11», ανέφερε η διοίκηση της πόλης σε μήνυμα στη σελίδα της VKontakte .

In #Orsk, the dam of the Iriklinsk reservoir has cracked in several places. At least 20 settlements may be completely under water For several days, locals have been filming what is happening,saying that the dam is doomed. This is for #Kakhovka and #Dnipro HPP, bastards! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/DqhQ91lABd — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) April 5, 2024

Όπως διευκρίνισε το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, διασώστες και δημοτικές υπηρεσίες εργάζονται για την ενίσχυση του φράγματος. «Δύο εμπρόσθιοι φορτωτές και τέσσερα βαριά φορτία χώματος βρίσκονται σε λειτουργία», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του τμήματος.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι για προληπτικούς λόγους πραγματοποιούνται επισκέψεις από πόρτα σε πόρτα και οι κάτοικοι απομακρύνονται από πιθανή πλημμυρική ζώνη σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας.