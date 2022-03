Μαρίνα Οβσιάνικοβα: “Φοβάμαι…” – Νέες δηλώσεις από την Ρωσίδα δημοσιογράφο

Μια μελλοντική ποινική καταδίκη φοβάται η Ρωσίδα δημοσιογράφος Μαρίνα Οβιάνικοβα, που εισέβαλε στο δελτίο ειδήσεων σε ρωσικό κανάλι για να διαμαρτυρηθεί για την εισβολή στην Ουκρανία.

Της Μαρίας Δεναξά

Η Μαρίνα Οβσιάνικοβα, η οποία δεν δέχτηκε το άσυλο που της προσέφερε ο Εμανουέλ Μακρόν, μίλησε σε δημοσιογράφους στο France 24 για τη νομική διαδικασία που έχει κινηθεί εναντίον της.

“Μου επιβλήθηκε πρόστιμο ως διοικητική τιμωρία για το βίντεο που κυκλοφόρησα, στο οποίο εξηγούσα την πράξη μου. (…) Δεν έχω τιμωρηθεί ακόμα για τη διακοπή του δελτίου ειδήσεων. Αυτή η ποινική δίωξη είναι εντελώς εξωπραγματική. Αντιμετωπίζω 15 χρόνια φυλάκισης”, εξήγησε. “Φοβάμαι, φυσικά.

Παραγωγός του πρώτου καναλιού της Ρωσίας πριν από το περιστατικό, η Marina Ovsyannikova δικαιολόγησε την πράξη της με τη “συσσωρευμένη με τα χρόνια δυσαρέσκεια”, από την οποία η εισβολή στην Ουκρανία ήταν “η χαριστική βολή”.

“Η ρωσική κοινωνία είναι διχασμένη. Οι μισοί είναι κατά του πολέμου και οι άλλοι μισοί υποστηρίζουν τον πρόεδρο Πούτιν ο οποίος θέλει να συνεχιστεί αυτή η επιχείρηση”, είπε.

Υπενθυμίζεται πως η Μαρίνα Οβιάνικοβα διέκοψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού κρατώντας πλακάτ πίσω από την παρουσιάστρια με μηνύματα κατά του πολέμου στην Ουκρανία και φωνάζοντας συνθήματα κατά της ρωσικής εισβολής. Στην επιγραφή αναφερόταν: “Όχι πόλεμος! Σταματήστε τον πόλεμο. Μην πιστεύετε στην προπαγάνδα. Σας λένε ψέματα εδώ!”

Russian anti-war protester Marina Ovsyannikova interrupted a live news bulletin on Russia’s state TV Channel One, holding up a sign behind a studio presenter and shouting slogans denouncing the war in Ukraine https://t.co/wxhwqx64zl pic.twitter.com/J8NeE4OB3y

— Reuters (@Reuters) March 15, 2022