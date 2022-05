Μακελειό στο Τέξας: Η δραματική έκκληση γιαγιάς θύματος – “Κάντε κάτι”

Την ώρα που οι αστυνομικές Αρχές βρίσκονται στο στόχαστρο για την αργοπορημένη αντίδρασή τους στο μακελειό σε σχολείο του Τέξας και ενώ έρχεται στο προσκήνιο η δημόσια συζήτηση για την πρόσβαση στα πυροβόλα όπλα, η γιαγιά της Αμερί Γκάρζα, της 10χρονης μαθήτριας που έχασε τη ζωή της στην Ουβάλντε, απευθύνει δραματική έκκληση για τη λήψη μέτρων επειγόντως, ώστε να αποτρέψουν ένα νέο μακελειό σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στις ΗΠΑ.

Η Αμερί αγαπούσε το διάβασμα, τη ζωγραφική και της άρεσε να παίζει με τον πηλό. Ήταν ένα από τα 21 θύματα του 18χρονου μακελάρη, στο δημοτικό σχολείο Ρομπ στην πόλη Ουβάλντε του Τέξας, σε μια από τις φονικότερες επιθέσεις σε σχολεία, των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ.

“Η εγγονή μου βρισκόταν εδώ. Ήταν ένα αθώο παιδί που αγαπούσε το σχολείο και περίμενε το καλοκαίρι με ανυπομονησία”, λέει η 63χρονη Ντόρα Μεντόσα που στέκεται μπροστά στο σχολείο, στο οποίο πλήθος κόσμου έχει αποθέσει λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων.

Η Ντόρα, η οποία ζούσε μαζί με την Αμερί, την είδε για τελευταία φορά σε εκδήλωση για το τέλος του έτους που έγινε μερικές ώρες πριν από το φονικό. Αυτό που επιθυμεί είναι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ, να συνεργαστούν για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Ουβάλντε την Κυριακή, και ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Τέξας έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις όσον αφορά στο θέμα των περιορισμών που θα πρέπει να επιβληθούν στις πωλήσεις όπλων και τον τρόπο αντιμετώπισης της μάστιγας της βίας από πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ.

Cops stood outside the school while the killer rampaged inside.

Onlookers yelled at them to go in. They didn’t. One parent urged bystanders:

“Let’s just rush in because the cops aren’t doing anything like they are supposed to.” @AP story: https://t.co/l2CqPCzmAf

— Andy Specht (@AndySpecht) May 26, 2022