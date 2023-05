Μακελειό στο Τέξας: Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη – «Πυροβολούσε αδιακρίτως» λένε αυτόπτες μάρτυρες

Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και επτά τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της επίθεσης που εξαπέλυσε ένοπλος σε εκπτωτικό εμπορικό κέντρο στην πόλη Άλεν του Τέξας, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικού.

Ο ένοπλος περπατούσε αργά στο πεζοδρόμιο και πυροβολούσε αδιακρίτως, είπε αυτόπτης μάρτυρας στο τηλεοπτικό δίκτυο WFAA. Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πελάτες να απομακρύνονται τρέχοντας από καταστήματα, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

Δεκάδες πελάτες και υπάλληλοι απομακρύνθηκαν συνοδεία αστυνομικών προς την έξοδο του εκπτωτικού εμπορικού κέντρου Allen Premium Outlets, το οποίο φιλοξενεί περίπου 120 καταστήματα και βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ντάλας.

Εννέα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Δύο εξ αυτών υπέκυψαν στα τραύματά τους, τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και τέσσερις φέρεται να έχουν διαφύγει τον κίνδυνο.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος πιστεύεται ότι έδρασε μόνος, σύμφωνα με όσα είπε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη Άλεν, Μπράιαν Χάρβι.

BREAKING: A mass shooting has taken place at the Allen Premium Outlets mall in Allen, Texas.

Details below:

– Multiple victims, which include children.

– The Shooter has been confirmed to be dead.

– The Allen Police Department, has put out the following statement: “Law… pic.twitter.com/JQbYlsuisp

— Brian Krassenstein (@krassenstein) May 6, 2023