Μακελειό στην Πράγα: Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από τα πυρά του φοιτητή – Εντοπίστηκε νεκρός και ο πατέρας του

Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από την ένοπλη επίθεση που πραγματοποίησε ο 24χρονος φοιτητής το απόγευμα της Πέμπτης (21/12) στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα.

Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Τσεχίας, περισσότεροι από 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά του δράστη. Ο ένοπλος ήταν φοιτητής στη Σχολή Τεχνών στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, ο 24χρονος κατοικούσε σε ένα χωριό 21 χιλιόμετρα έξω από την Πράγα. Η αστυνομία ανακοίνωσε, επίσης, ότι ο πατέρας του υπόπτου εντοπίστηκε νεκρός νωρίτερα σήμερα.

Το «άψυχο σώμα» του ένοπλου βρέθηκε στο Πανεπιστήμιο, είπε ο αρχηγός της αστυνομίας. Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση. Όπως είπε, εκτιμάται ο δράστης εμπνεύστηκε από παρόμοιες σφαγές που έγιναν στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το channel3 ο φοιτητής σκότωσε τον πατέρα του, πριν σπεύσει στο Πανεπιστήμιο και αρχίσει να πυροβολεί αδιάκριτα. Ο πατέρας του υπόπτου ανακαλύφθηκε νεκρός σε ένα χωριό έξω από την πρωτεύουσα της Τσεχίας νωρίτερα την Πέμπτη, κάτι που υποδεικνύει ότι σκοτώθηκε πριν από την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο.

«Η επίθεση στο Πανεπιστήμιο δεν συνδέεται με την διεθνή τρομοκρατία»

Το επεισόδιο με τους μαζικούς πυροβολισμούς δεν συνδέεται με την διεθνή τρομοκρατία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τσέχος υπουργός Εσωτερικών, Βιτ Ρακούσαν.

Η Κατερίνα Βοντβάρκοβα, δημοσιογράφος ξένων ειδήσεων στο TV Nova, βρισκόταν κοντά στο σημείο της επίθεσης όταν αυτή σημειώθηκε και είπε στο BBC ότι «όλοι είναι σοκαρισμένοι». «Προσωπικά δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι τέτοιο στην Πράγα. Παρακολούθησα μαθητές να εκκενώνονται και είχα δάκρυα στα μάτια που έπρεπε να το δουν αυτό», είπε.

«Αυτή είναι η πιο πολυσύχναστη εποχή για την Πράγα, όπου έχουμε την πιο διάσημη χριστουγεννιάτικη αγορά μας. Ραγίζει την καρδιά μου που οι επισκέπτες πρέπει να το δουν αυτό», υπογράμμισε η ίδια.

Η επίθεση το απόγευμα της Πέμπτης στη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου είναι η χειρότερη θανατηφόρα επίθεση από την ανεξαρτησία της Τσεχίας πριν από 30 χρόνια. Η πιο πρόσφατη ένοπλη επίθεση ήταν τον Δεκέμβριο του 2019 σε νοσοκομείο της Οστράβα, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε αίθουσα αναμονής κλινικής και σκότωσε τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

Αυτοκτόνησε ο δράστης

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το channel3, ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο της Πράγας ταυτοποιήθηκε πως είναι ο Ντέιβιντ Κόζακ. Ο ένοπλος σκοτώθηκε πιθανότατα πέφτοντας από την ταράτσα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι προηγουμένως έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε.

Ο δράστης φαίνεται πως αυτοκτόνησε, όταν έσπευσαν στο σημείο πολλά περιπολικά της αστυνομίας, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες.

Το χρονικό

Το επεισόδιο με πυροβολισμούς έγινε στον τέταρτο όροφο της Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου, που βρίσκεται στην πλατεία Jan Palach στο κέντρο της Πράγας.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή και απέκλεισαν την πλατεία και τους γύρω δρόμους.

Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Στην τελευταία ενημέρωσή της μέσω Χ, η τσεχική αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης της ένοπλης επίθεσης «εξουδετερώθηκε», ενώ υπάρχουν πολυάριθμοι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από το συμβάν.

Střelec byl eliminován !!! Celá budova je v současné chvíli evakuována a na místě je několik mrtvých a desítky raněných. — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Εικόνες σοκ στο Πανεπιστήμιο – Φοιτητές πήδηξαν από παράθυρα για να σωθούν

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου της Πράγας ανέφερε νωρίτερα ότι έπεσαν πυροβολισμοί εντός του κτιρίου, σύμφωνα με email που στάλθηκε προς τους φοιτητές από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου του Καρόλου. «Μην μετακινηθείτε… κλειδώστε τα γραφεία σας», ανέφερε το email.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Σε βίντεο που μεταδίδεται στα social media διακρίνονται φοιτητές να πηδούν από παράθυρο για να σωθούν από τον δράστη της επίθεσης. Οι φοιτητές στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν, αρχικά κρεμάστηκαν από τα παράθυρα και στη συνέχεια πήδηξαν, πέφτοντας στον κάτω όροφο.

To Nexta μετέδωσε εικόνες από το Πανεπιστήμιο, στις οποίες διακρίνονται φοιτητές να έχουν σκαρφαλώσει από τα παράθυρα και να κρύβονται σε παρτέρι, σε μία προσπάθεια να κρυφτούν και να γλιτώσουν από τα πυρά του ενόπλου.

Students at Charles University in #Prague on the roof of a building where they are trying to hide from a gunman. pic.twitter.com/rqAlERCsr2 — NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2023

🚨 #BREAKING || #Prague | #Czechia Prague, Czech Republic – Another snap of the shooter. Unconfirmed reports that he was targetting the Jewish union of students. Regardless, many are dead pic.twitter.com/NrTEqklevt — Bot News (@BotNews18) December 21, 2023

Ένα κορίτσι δεν μπόρεσε να κρατηθεί και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της.

Breaking: Video footage captures audible gunshots in the midst of an active shooter situation in central Prague Charles University.https://t.co/qaLU9veEz2 pic.twitter.com/1oXEMeIWbO — Channel3 Now (@fox3news) December 21, 2023

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive. Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p — Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023

Σε άλλη φωτογραφία που δημοσιεύεται στα social meida, φοιτητής έγραψε ότι ήταν κλειδωμένος μέσα στην τάξη του, ενώ ο σκοπευτής είναι νεκρός. Προσεύχομαι να βγω ζωντανός, ανέφερε.

Έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν

Σε βίντεο που δημοσιεύονται στα social media καταγράφονται τουρίστες και ντόπιοι να τρέχουν στη διάσημη Γέφυρα του Καρόλου, ένα από τα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα της Ευρώπης, αφού άκουσαν τους πυροβολισμούς.

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University’s Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi — BNO News (@BNONews) December 21, 2023

Σε άλλα πλάνα, διακρίνονται άνθρωποι να τρέχουν με τα χέρια υψωμένα στον αέρα από ένα κτίριο στην πρωτεύουσα, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί στέκονταν δίπλα τους.

Η βρετανική πρεσβεία στην Πράγα προέτρεψε τους ανθρώπους στην πόλη -ένας πόλος έλξης για τους τουρίστες- να αποφύγουν την περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου και την Σχολή Τεχνών.

📷 Policie zasahuje v Praze na Náměstí Jana Palacha u nahlášené střelby ve škole. Podle prvních informací jsou na místě mrtví a zranění lidé. Celé náměstí a blízké okolí jsou zcela uzavřeny. pic.twitter.com/EAbEQ8PZVE — ČT24 (@CT24zive) December 21, 2023

More footage from #Prague. Police are already working at the scene of the shooting. pic.twitter.com/SIIj3jFxh0 — NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2023

«Ξαφνικά άκουσα πυροβολισμούς», είπε στο τσεχικό ειδησεογραφικό πρακτορείο μια μάρτυρας, που βρισκόταν στο σημείο.

Το Πανεπιστήμιο του Καρόλου βρίσκεται στην παλιά πόλη της Πράγας, περίπου 500 μέτρα από την ιστορική Γέφυρα του Καρόλου.

‼️#Shooting at a university in the center of #Prague, #CzechRepublic. Prague According to media reports, the attacker used a long-barreled weapon with optics. There are reports of casualties and injuries. At the moment, the entire Jan Palach Square and the surrounding area are… pic.twitter.com/dDw30wdUP6 — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023

Ο Πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα δήλωσε ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες συναντήσεις του υπό την σκιά των «τραγικών γεγονότων».

Ο δήμαρχος της Πράγας δήλωσε στα τσεχικά μέσα ενημέρωσης: «Πάντα πιστεύαμε ότι αυτό ήταν κάτι που δεν μας απασχολούσε. Τώρα αποδεικνύεται ότι, δυστυχώς, και ο δικός μας κόσμος αλλάζει και το πρόβλημα ενός μεμονωμένου σκοπευτή αναδύεται εδώ, επίσης».