Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο του ΟΗΕ στη Χαν Γιουνίς – 9 νεκροί και 75 τραυματίες

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από πυρά αρμάτων μάχης κατά ενός καταφυγίου του ΟΗΕ στο οποίο φιλοξενούνται εκτοπισμένοι στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με υψηλόβαθμο στέλεχος του ΟΗΕ να καταγγέλλει “κατάφωρη παραβίαση” του δικαίου του πολέμου.

“Άρματα μάχης έπληξαν ένα κτίριο που στεγάζει 800 ανθρώπους”, δήλωσε ο Τόμας Γουάιτ, διευθυντής στη Γάζα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa), αναφέροντας έναν πρώτο απολογισμό με “εννέα νεκρούς και 75 τραυματίες” στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Update – attack on Khan Younis Training Centre this afternoon – two tank rounds hit building that shelters 800 people – reports now 9 dead and 75 injured@UNRWA and @WHO team trying to reach the centre – agreed upon route with Israeli Army blocked with earth bank #Gaza — Thomas White (@TomWhiteGaza) January 24, 2024

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι “περικύκλωσε” τη Χαν Γιουνίς όπου κλιμάκωσε τις επιχειρήσεις του κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς. Δεν απάντησε απόψε σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Unrwa και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προσπαθούσαν σήμερα να φθάσουν στο κέντρο αυτό, πρόσθεσε ο Τόμας Γουάιτ, ο οποίος είχε κάνει λόγο νωρίτερα για “φλεγόμενα κτίρια και πολλά θύματα”. Εικόνες που μεταδόθηκαν από το αραβόφωνο δίκτυο Al Jazeera έδειχναν πυκνό καπνό και φλόγες να βγαίνουν από το κτίριο.

A massive blaze in a Palestinian shelter in #KhanYunis. There are dozens of casualties. An area that is supposed to be safe is besieged by Israeli tanks#Gaza pic.twitter.com/oSJPC1TjgH — samia mebarki (@samiamebarki1) January 24, 2024

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της Unrwa, κατήγγειλε από την πλευρά του “ακόμη μια φορά την κατάφωρη παραβίαση των βασικών κανόνων του πολέμου”

Το κέντρο εκπαίδευσης, που έγινε καταφύγιο, “είναι δηλωμένο σαφώς ως δομή του ΟΗΕ και οι συντεταγμένες του έχουν γνωστοποιηθεί στις ισραηλινές αρχές”, κατήγγειλε και αυτός στο Χ, εκτιμώντας ότι ο απολογισμός των εννέα νεκρών είναι “πιθανόν μεγαλύτερος”.

Several people have been killed after a United Nations shelter in #Gaza‘s southern city of #KhanYounis was shelled by Israeli forces, the Gaza head of the UN agency for Palestinian refugees has said. @UNRWA official fears ‘mass casualties’ after Israeli tank shelling. pic.twitter.com/zvJ3RhEZh2 — Political Uprising (@Political_Up) January 24, 2024

Οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ έδιναν διαφορετικούς αριθμούς ως προς τη συνολική χωρητικότητα της δομής, που υπολογίζεται σε 30.000 ανθρώπους από τον Πιέρ Λαζαρινί.

Την Τρίτη, ο Λαζαρινί είχε ανακοινώσει ότι το ίδιο κτίριο “επλήγη κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων” με ήδη έναν απολογισμό έξι νεκρών. Οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν είχαν ενημερωθεί σχετικά.

Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους, περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στοιβάζονται στη Ράφα, νοτίως της Χαν Γιούνις, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.140 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ισραηλινών στοιχείων.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να “εξοντώσει” τη Χαμάς, η οποία ασκεί την εξουσία στη Γάζα από το 2007, και εξαπέλυσε μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία 25.700 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.