Η φιέστα του Πούτιν για την προσάρτηση 4 περιφερειών της Ουκρανίας

Δείτε την «φιέστα» του Βλαντιμίρ Πούτιν για την προσάρτηση 4 περιφερειών της Ουκρανίας – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνας και Ζαπορίζια.

«Θα υπερασπιστούμε τα νέα εδάφη μας με όλα τα μέσα που διαθέτουμε» δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατά την ομιλία του από το Κρεμλίνο, ο πρόεδρος της Ρωσίας αρνήθηκε ότι επιδιώκει την αναβίωση της Σοβιετικής Ένωσης λίγα λεπτά αφού ανακοίνωσε ότι τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας προσαρτώνται στην Ρωσία έπειτα από «δημοψηφίσματα». Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα υπερασπισθεί τα νέα εδάφη με όλα τα μέσα που διαθέτει.

«Η Ουκρανία έκανε λάθος αποχωρώντας από την ΕΣΣΔ» τόνισε ο Πούτιν. «Ο λαός του Ντονμπάς υπήρξε “θύμα απάνθρωπων τρομοκρατικών επιθέσεων που διεξήγαγε το καθεστώς του Κιέβου”», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, προειδοποιώντας την Δύση πως πρέπει να θυμάται ότι «οι κάτοικοι του Λουχάνσκ, του Ντονέτσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια γίνονται πολίτες μας για πάντα. Οι άνθρωποι ψήφισαν για το κοινό μας μέλλον».

«Θέλουν να μας δουν ως αποικία τους, θέλουν να μας ληστέψουν» ανέφερε ο Πούτιν, τονίζοντας πως «χρησιμοποιούν διπλά μέτρα και τριπλά πρότυπα. Μας θεωρούν ανόητους. Η Ρωσία δεν θα συνεχίσει να ζει κάτω από αυτούς τους ψευδείς κανόνες».

Ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε «το καθεστώς του Κιέβου να σταματήσει αμέσως όλες τις εχθροπραξίες και να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Οι δηλώσεις πριν από την τελετή

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, Βιτσισλάβ Βολόντιν, σημαντικός σύμμαχος του Πούτιν, δήλωσε στο επίσημο κανάλι της Δούμας στο Telegram πως ο Πούτιν ενημέρωσε το σώμα για τα επίσημα αιτήματα των περιοχών.

Η Ρωσία διεξήγαγε δημοψηφίσματα όπως τα χαρακτηρίζει σε τέσσερις εν μέρει ελεγχόμενες από αυτήν περιοχές της Ουκρανίας, το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, και είπε πως τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι κάτοικοι τάχθηκαν με συντριπτικές πλειοψηφίες υπέρ της ένταξης στη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι μένει ακόμη να αποσαφηνισθεί αν η Ρωσία προσαρτά το σύνολο των ουκρανικών περιοχών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια ή μόνο τα τμήματά τους που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

«Σε ό,τι αφορά τα σύνορα των περιοχών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, πρέπει να αποσαφηνισθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους λίγη ώρα πριν από την τελετή.

Οι δύο άλλες περιοχές, του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ θα προσαρτηθούν στο σύνολό τους, μετά την αναγνώριση από την Μόσχα της κυριαρχίας των αντίστοιχων φιλορωσικών αυτονομιστικών καθεστώτων στο τέλος του Φεβρουαρίου, μόλις πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Institute for the Study of War, η Μόσχα ελέγχει το 72% της έκτασης της περιοχής της Ζαπορίζια, ενώ το 88% της έκτασης της Χερσώνας και η ομώνυμη πρωτεύουσά της βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία θα ενσωματώσει de jure και τμήματα της Ουκρανίας που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων στο πλαίσιο της κίνησής της να προσαρτήσει τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας.

Αν και η Ρωσία ελέγχει σχεδόν το σύνολο του εδάφους της επαρχίας του Λουχάνσκ, δεν έχει τον έλεγχο παρά επί του 60% της επαρχίας του Ντονέτσκ. Οταν ο Πεσκόφ ερωτήθηκε τι θα γίνει με το τμήμα του Ντονέτσκ που διαφεύγει του ρωσικού ελέγχου, απάντησε: «Θα απελευθερωθεί». Ολόκληρη η επαρχία του Ντονέτσκ θα αποτελέσει τμήμα της Ρωσίας.