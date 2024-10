Λίβανος: Το Ισραήλ ενισχύει την «περιορισμένη» χερσαία του εισβολή με περισσότερους στρατιώτες – Σειρήνες συναγερμού στη Χάιφα από ομοβροντία ρουκετών

Το Ισραήλ προχωράει σε ενίσχυση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο, με την απόφαση να αποστείλει μια επιπλέον μεραρχία για να συμμετάσχει στις χερσαίες επιχειρήσεις, όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη χερσαία επιχείρηση των IDF στον Λίβανο από το 2006. Η είσοδος των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας, και η προσθήκη της 36ης Μεραρχίας έρχεται μόλις μια ημέρα μετά την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ.

Αν και η ισραηλινή κυβέρνηση περιγράφει την επιχείρηση ως «περιορισμένη, τοπική και στοχευμένη», η παρουσία μιας τόσο μεγάλης στρατιωτικής δύναμης αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η 36η Μεραρχία περιλαμβάνει στρατιώτες από τη Ταξιαρχία Γκολάνι, την 188η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία και την 6η Ταξιαρχία Πεζικού, ενώ υποστηρίζεται από την Πολεμική Αεροπορία και την 282η Ταξιαρχία Πυροβολικού.

Σύμφωνα με το CNN, το μέγεθος των ισραηλινών στρατιωτικών μονάδων είναι απόρρητο, αλλά μια μεραρχία αποτελείται συνήθως από τουλάχιστον 10.000 στρατιώτες.

Οι IDF έχουν δώσει εντολή σε χιλιάδες Λιβανέζους πολίτες σε δεκάδες χωριά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Αουάλι, ο οποίος βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια από τα σύνορα με το Ισραήλ. Ο εκπρόσωπος των IDF, Αβιχάι Αντραέ, προειδοποίησε στα αραβικά μέσω του X τους κατοίκους να μην κινηθούν νότια, τονίζοντας ότι «οποιαδήποτε κίνηση προς τον νότο μπορεί να σας θέσει σε κίνδυνο».

Η απόφαση για εκκένωση ακολούθησε την είσοδο των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας, σε αυτό που περιγράφεται ως «περιορισμένη» επιχείρηση. Παρ’ όλα αυτά, η Χεζμπολάχ αρνήθηκε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εισέλθει στο λιβανέζικο έδαφος.

Η προσθήκη της 36ης Μεραρχίας και των πρόσθετων δυνάμεων στην επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ εγείρει ερωτήματα για την πιθανότητα κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Παρά την ένταση των επιθέσεων, ανώτερες λιβανέζικες πηγές ασφαλείας επιμένουν ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη μια πλήρης εισβολή από το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι τώρα οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν περιοριστεί σε σποραδικές εφόδους.

