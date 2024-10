Φωτιά στο Ξυλόκαστρο: Μέχρι πού έχουν φτάσει οι καπνοί – Δείτε εικόνα από δορυφόρο

Ορατοί είναι οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά στο Ξυλόκαστρο, όπως φαίνεται από το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ε.Ε., Copernicus. Οι καπνοί φτάνουν αρκετά μακριά, νότια της χώρας.

Για τέταρτη ημέρα συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Ξυλόκαστρο και στην οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνδρες, ενώ έχουν πληγεί πάνω από 40 χιλιάδες στρέμματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο αλλά διάσπαρτες εστίες σε δύσβατες περιοχές τις οποίες οι δυνάμεις προσπαθούν να τις περιορίσουν και να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

In this #Sentinel3 image from 1 October 2024, smoke from the fire near Corinth is visible.

Just 2 days earlier, a wildfire broke out in the Peloponnese 🇬🇷, prompting the evacuation of several villages. 350 firefighters were dispatched to battle the blaze.https://t.co/pOktiYPTPL pic.twitter.com/W4WdyFaNQg

— Copernicus EU (@CopernicusEU) October 2, 2024