Λίβανος: Τι είναι οι φορητοί ασύρματοι IC-V82 της Χεζμπολάχ που ανατινάχθηκαν – 14 νεκροί και 450 τραυματίες από τις εκρήξεις

Φορητοί ασύρματοι χειρός, κατασκευασμένοι από την ιαπωνική εταιρεία ICOM φέρονται να ήταν μεταξύ των συσκευών επικοινωνίας που είχαν στελέχη της Χεζμπολάχ και που εξερράγησαν στον Λίβανο, σήμερα (Τετάρτη 18/06), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα και να τραυματιστούν περισσότερα από 450, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε πρώτα η Jerusalem Post από την Bernie News και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν από τον δημοσιογράφο των New York Times, Christiaan Triebert μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Another series of explosions has been reported across Beirut and other parts of Lebanon, this time involving ICOM communication devices that appear to be exploding. https://t.co/RPSq41NWFS pic.twitter.com/750OO7qB5Q — Christiaan Triebert (@trbrtc) September 18, 2024

Πρόκειται για έναν πομποδέκτη VHF, που χρησιμοποιείται συνήθως για ραδιο-επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείται κυρίως από ερασιτέχνες για διασκέδαση ή για χόμπι, παρά για εμπορικές, επαγγελματικές, ή άλλες σημαντικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, το IC-V82 είναι ένα μοντέλο που έχει καταργηθεί, με την ICOM να έχει εκδώσει προειδοποίηση σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού πλαστών τέτοιων συσκευών.

First video I’ve seen of an exploded ICOM IC-V82. Via @NikhilCh_ and @AricToler. Photos shows back, where the battery is, blew up. This video also shows the front broken, for what it’s worth. pic.twitter.com/KQRFoiESwZ — Christiaan Triebert (@trbrtc) September 18, 2024

Στο προειδοποιητικό φυλλάδιο, η εταιρεία προειδοποίησε ότι τα προϊόντα αυτά δεν κυκλοφορούν πλέον. Μάλιστα προειδοποιεί ότι αντιθέτως κυκλοφορούν πολλά απομιμητικά προϊόντα τα οποία όμως ενέχουν κίνδυνο έκρηξης της μπαταρίας. Η ICOM δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί σε αιτήματα για σχολιασμό γύρω από τις συσκευές.

Another series of explosions has been reported across Beirut and other parts of Lebanon, this time involving ICOM communication devices that appear to be exploding. https://t.co/RPSq41NWFS pic.twitter.com/750OO7qB5Q — Christiaan Triebert (@trbrtc) September 18, 2024



Οι βομβητές

Οι βομβητές των μελών της Χεζμπολάχ που εξερράγησαν κατά εκατοντάδες την Τρίτη στον Λίβανο ήταν παγιδευμένοι και προγραμματισμένοι να εκραγούν, ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Λιβανέζος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας.

Τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της έρευνας που διεξάγουν οι αρχές του Λιβάνου έδειξαν ότι οι συσκευές «ήταν προγραμματισμένες εκ των προτέρων να εκραγούν και περιείχαν εκρηκτικές ύλες δίπλα στην μπαταρία» ανέφερε η πηγή αυτή που ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω του «ευαίσθητου» χαρακτήρα της υπόθεσης.