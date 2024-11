Λίβανος: Νέα νυχτερινά ισραηλινά πλήγματα στη νότια Βηρυτό μετά τις προειδοποιήσεις εκκένωσης

Συνεχίζονται οι ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στα νότια της Βηρυτού, με νέα χτυπήματα τα ξημερώματα της Πέμπτης, περίπου μία ώρα αφότου ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους των προπυργίων της Χεζμπολάχ να απομακρυνθούν, περιλαμβάνοντας και μια περιοχή κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Λιβάνου.

Σε πλάνα του AFP, πυκνοί καπνοί φαίνονται να υψώνονται στον ουρανό της νότιας Βηρυτού, ενώ οι ανταποκριτές του πρακτορείου που βρίσκονται στην πόλη κατέγραψαν ισχυρούς εκκωφαντικούς ήχους.

🚨🇮🇱🇱🇧 ISRAELI STRIKES HIT HEZBOLLAH STRONGHOLD IN SOUTH BEIRUT

Israeli strikes targeted Hezbollah strongholds in south Beirut early Thursday, just an hour after the IDF issued evacuation warnings for four neighborhoods.

AFP footage shows smoke plumes and loud explosions near… pic.twitter.com/sVkCfnqM6p

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 7, 2024