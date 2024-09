Λίβανος: Ισραηλινές απειλές σε ιρανικό αεροπλάνο που θα προσγειωνόταν στη Βηρυτό – Οι ευρωπαϊκές Αρχές συνιστούν την αποφυγή των εναέριων χώρων Λιβάνου και Ισραήλ

Σε μια εξέλιξη που πυροδοτεί περαιτέρω εντάσεις στην ήδη ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, το Ισραήλ φέρεται να εισέβαλε στο δίκτυο επικοινωνίας του πύργου ελέγχου του Διεθνούς Αερολιμένα της Βηρυτού – Ραφίκ Χαρίρι, προειδοποιώντας ένα ιρανικό αεροσκάφος ότι θα χρησιμοποιούσε «βία» αν το αεροπλάνο προσγειωνόταν. Το περιστατικό αυτό, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, προκάλεσε την άμεση επιστροφή του αεροσκάφους στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το Ισραήλ φέρεται να παραβίασε το σύστημα επικοινωνίας του πύργου ελέγχου του αεροδρομίου της Βηρυτού, εκδίδοντας προειδοποίηση ότι δεν θα επιτρέψει την προσγείωση ενός αεροσκάφους από την Qasem Air, με αριθμό πτήσης QFZ9964, το οποίο πλησίαζε για προσγείωση. Το γεγονός αυτό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών του Λιβάνου.

Ο υπουργός Μεταφορών του Λιβάνου, Αλί Χαμίεχ, δήλωσε στην εφημερίδα An-Nahar ότι οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) κατάφεραν να παραβιάσουν τη ραδιοσυχνότητα του πύργου ελέγχου του αεροδρομίου, εκτοξεύοντας απειλές ότι θα επιτεθούν αν το ιρανικό αεροσκάφος επιχειρούσε να προσγειωθεί. Η απειλή αυτή, που ήταν ξεκάθαρη και άμεση, υποχρέωσε το Ιράν να ανακαλέσει την πτήση και να την κατευθύνει πίσω στην Τεχεράνη.

Το Υπουργείο Μεταφορών του Λιβάνου εξέδωσε αμέσως οδηγίες προς τις αρχές του αεροδρομίου να εμποδίσουν το ιρανικό αεροσκάφος από το να εισέλθει στον εναέριο χώρο του Λιβάνου, εξαιτίας των απειλών του Ισραήλ για στόχευση του αεροσκάφους εάν αυτό επιχειρούσε να προσγειωθεί. Πηγές εντός του υπουργείου επιβεβαίωσαν στο πρακτορείο Anadolu ότι η εντολή αυτή εκδόθηκε ως αποτέλεσμα της επιθετικής στάσης που υιοθέτησε ο ισραηλινός στρατός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο από την πλευρά του Ισραήλ σχετικά με το συμβάν. Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από το περιστατικό, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκαρί, είχε προειδοποιήσει ότι ο στρατός του Ισραήλ «δεν θα επιτρέψει τη μεταφορά όπλων στη Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περνούν μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου της Βηρυτού». Στη δήλωσή του τόνισε: «Είμαστε ενήμεροι για τις μεταφορές ιρανικών όπλων στη Χεζμπολάχ και θα δράσουμε για να τις ματαιώσουμε».

Last night, IDF spokesman Hagari said: “We will not allow weapons to land at Beirut airport. We will not allow militarized aircraft to use a civilian airport. This is a civilian airport for civilian use and must be protected as such.”

