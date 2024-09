Τραγωδία στη Ρωσία: Τουλάχιστον 9 νεκροί έπειτα από έκρηξη σε βενζινάδικο – 2 παιδιά ανάμεσα στα θύματα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη που σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν, στον Καύκασο, ανακοίνωσε το ρωσικό Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και δύο παιδιά, διευκρίνισε το Υπουργείο με ανάρτησή του στο Telegram, ενώ τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο βενζινάδικο και την καφετέρια του πρατηρίου τέθηκε υπό έλεγχο.

Έχει ξανασυμβεί

Το πρατήριο βρίσκεται στα νότια της Μαχατσκαλά, της πρωτεύουσας του Νταγκεστάν, σε έναν δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Νόβι Χούσετ.

Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2023 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 119 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε ένα βενζινάδικο στα προάστια της Μαχατσκαλά.

Τέτοιου είδους δυστυχήματα είναι συνηθισμένο φαινόμενο στη Ρωσία, συνήθως επειδή παραβιάζονται οι κανόνες ασφαλείας ή λόγω της παλαιότητας των υποδομών.

Δείτε σχετικά βίντεο

𝗧𝘄𝗼 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻 𝗔𝗺𝗼𝗻𝗴𝘀𝘁 𝟭𝟭 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗲𝗱 𝗗𝗲𝗮𝗱 𝗔𝗳𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗲𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗘𝘅𝗽𝗹𝗼𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗜𝗻 𝗥𝘂𝘀𝘀𝗶𝗮 Causes for Friday night’s explosion near Dagestan’s Makhachkala are still being investigated as the search continues for up to 4… pic.twitter.com/l9Go56HCMq — RT_India (@RT_India_news) September 28, 2024

A gas station blew up in Dagestan, Russia. No, Ukrainian drone debris had nothing to do with it (in case you’re wondering). It’s the second gas station blowing up in the region in the past year. 7 people died, 11 were injured. The local government scheduled an emergency… pic.twitter.com/Kw9nvezQb0 — Natalka (@NatalkaKyiv) September 27, 2024