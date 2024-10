Λίβανος: Ισραήλ και Χεζμπολάχ δίνουν μάχη σώμα με σώμα – «Είμαστε μόνο στον πρώτο γύρο των συγκρούσεων»

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι οι μαχητές της βρίσκονται σε σύγκρουση με Ισραηλινούς στρατιώτες που «διείσδυσαν» σε χωριό κοντά στα νότια σύνορα του Λιβάνου, ενώ ο λιβανέζικος στρατός επιβεβαίωσε σύντομη εισβολή ισραηλινών δυνάμεων στον νότο.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση αναφέρει μάχες εντός λιβανέζικου εδάφους από την αρχή της πρόσφατης κλιμάκωσης, όταν ο ισραηλινός στρατός άρχισε να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο και σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σε αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως την Τετάρτη συγκρούστηκε με Ισραηλινούς στρατιώτες που «διείσδυσαν στο χωριό Μαρούν αλ-Ρας».

Σε προηγούμενη ανακοίνωση, η οργάνωση υποστήριξε ότι ανάγκασε τους ισραηλινούς στρατιώτες να αποσυρθούν, αφού προσπάθησαν να εισχωρήσουν στο χωριό Αντάισεχ, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά σύνορα.

«Η Χεζμπολάχ βρίσκεται σε συνεχιζόμενες συγκρούσεις με τους στρατιώτες του Ισραηλινού εχθρού, οι οποίοι διείσδυσαν από την ανατολική πλευρά στο χωριό Μαρούν αλ-Ρας», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι αρκετοί Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στη μάχη.

Οι τραυματισμένοι διακομίστηκαν με ελικόπτερο και επέστρεψαν στη Χάιφα.

