Λίβανος: Ανώτατος διοικητής της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Ανώτατος διοικητής του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σε επίθεση από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος ήταν ένα αυτοκίνητο στην περιοχή Khirbet Selm, το οποίο χτυπήθηκε, εξετράπη της πορείας του και πήρε φωτιά. Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε την δολοφονία του Wissam Tawil – ανώτερου διοικητή της επίλεκτης δύναμης Radwan της ομάδας. O Wissam Tawil, ήταν αναπληρωτής επικεφαλής της Radwan, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Επικαλούμενο τρεις πηγές ασφαλείας, το Reuters αναφέρει ότι ο Tawil και ένας άλλος μαχητής της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητό τους χτυπήθηκε στο λιβανέζικο χωριό Majdal Selm. “Πρόκειται για ένα πολύ οδυνηρό χτύπημα”, λέει μία από τις πηγές ασφαλείας στον Λίβανο.

#Hezbollah Wissam al-Tawil, the deputy head of a unit within the Radwan force were killed today when the car was hit in a strike on the Lebanese village of Majdal Selm.pic.twitter.com/ltLgYzjxLW

— WORLD AT WAR (@World_At_War_6) January 8, 2024