Λίαμ Πέιν: Αποκαλυπτικές εικόνες «καταστροφής» από το δωμάτιο του ξενοδοχείου – «Παραλίγο να με σκοτώσει μερικές φορές» είχε δηλώσει για τη διασημότητα

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction, Λίαμ Πέιν, φέρεται να ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ πριν την πτώση του από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή, που οδήγησε στον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η συμπεριφορά του Λίαμ Πέιν, πριν τον θάνατό του, είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους υπαλλήλους του ξενοδοχείου. Το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης 999 δέχτηκε μια ανησυχητική κλήση από τον υπεύθυνο υποδοχής του CasaSur Palermo, ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας πως «καταστρέφει τα πάντα στο δωμάτιο».

Φωτογραφίες από το δωμάτιο του τραγουδιστή έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ μια συνέντευξή του από το 2019 στο Sky News, όπου ο 31χρονος σταρ μιλάει για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε, βγαίνει ξανά στο προσκήνιο, καθώς αναφέρει ότι η κατάχρηση λειτουργούσε ως μηχανισμός αντιμετώπισης των πιέσεων που του ασκούσε η διασημότητα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με αναφορές στα διεθνή Μέσα, ανέφερε ότι ο Λίαμ Πέιν είχε «σπάσει το λάπτοπ του» στο λόμπι του ξενοδοχείου, πριν τον συνοδεύσουν πίσω στο δωμάτιό του. Η συμπεριφορά αυτή συνεχίστηκε, μέχρι που αργότερα βρέθηκε νεκρός στην αυλή του ξενοδοχείου, αφού έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου.

Φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει στην πλατφόρμα X, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις Αρχές, δείχνουν λευκή σκόνη -πιθανόν κοκαΐνη- διάσπαρτη σε ένα ξύλινο τραπέζι, μαζί με άλλα αντικείμενα, όπως κομμάτια αλουμινόχαρτου, μια συσκευασία σαπουνιού Dove, ένα καμένο καπάκι αναψυκτικού, έναν αναπτήρα κ.α.

Στον νιπτήρα του μπάνιου, φαίνεται ένα σπασμένο κερί ρεσώ και ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, που υποδηλώνει ότι είχε καεί.

Σε μια άλλη φωτογραφία από το εσωτερικό του δωματίου, η οθόνη μιας τηλεόρασης φαίνεται πως είναι σπασμένη.

Τηλεοπτικά δίκτυα της Αργεντινής μεταδίδουν στις ειδήσεις τους αυτές τις εικόνες, ενώ στα social media πληθαίνουν οι αναδημοσιεύσεις.

Το συγκεκριμένο σημείο στον χώρο, με το έπιπλο και τη σπασμένη τηλεόραση, φέρει μεγάλες ομοιότητες με δωμάτια που διαθέτει το ξενοδοχείο.

Με τις φωτογραφίες του δωματίου του Λίαμ Πέιν και τις πληροφορίες από την κλήση που έκανε το ξενοδοχείο στο 999 να γίνονται viral, επανέρχονται στο προσκήνιο οι αγώνες του τραγουδιστή με την ψυχική του υγεία.

Ο 31χρονος είχε μιλήσει το 2019 για τη ζωή του υπό τα φώτα της δημοσιότητας, για τη μοναξιά και τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει, στο «Ant Middleton And Liam Payne: Straight Talking».

«Για κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες – είμαι αρκετά τυχερός που βρίσκομαι ακόμα εδώ, κάτι που δεν έχω μοιραστεί ποτέ με κανέναν», είχε δηλώσει ο Πέιν. «Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν ξέρω πώς νιώθω ο ίδιος. Ακόμα δεν έχω συμφιλιωθεί με αυτό, για να είμαι ειλικρινής», είχε προσθέσει.

