Λίαμ Πέιν: Ηχητικό ντοκουμέντο πριν από τη μοιραία πτώση του τραγουδιστή – «Καταστρέφει τα πάντα στο δωμάτιο – Στείλτε ασθενοφόρο»

Συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται από την Αργεντινή, όπου ο διάσημος τραγουδιστής και πρώην μέλος των One Direction, Λίαμ Πέιν, πέθανε έπειτα από πτώση περίπου 14 μέτρων, από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες. Ο 31χρονος Πέιν, ο οποίος είχε πάει εκεί για τη συναυλία του πρώην συνεργάτη του στους One Direction, Niall Horan, φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ, γεγονός που προκάλεσε πανικό στο προσωπικό του ξενοδοχείου.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα μόλις λίγες ώρες αφού ο Πέιν, ενώ τα ακριβή αίτια της πτώσης του παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με το προσωπικό του ξενοδοχείου, ο τραγουδιστής φαινόταν να βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ, ενώ κατέστρεφε αντικείμενα στο δωμάτιό του. Παρά τις προσπάθειες να καλέσουν άμεσα βοήθεια, το τραγικό περιστατικό δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί.

Ο υπάλληλος του ξενοδοχείου, ονόματι Εστεμπάν, επικοινώνησε δύο φορές με τη γραμμή έκτακτης ανάγκης 999, ζητώντας βοήθεια.



999: Γεια σας, πού είναι το επείγον περιστατικό;

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Γεια σας, καλησπέρα. Κάλεσα πριν λίγο αλλά η γραμμή κόπηκε. Καλώ από το ξενοδοχείο CasaSur Palermo, διεύθυνση Costa Rica 6032.

999: Τι συνέβη εκεί, κύριε;

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Έχουμε έναν πελάτη ο οποίος είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ. Και, όταν έχεις τις αισθήσεις του, καταστρέφει τα πάντα στο δωμάτιο. Χρειαζόμαστε κάποιον να έρθει, παρακαλώ.

999: Υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών, είπατε κύριε;

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Ναι, σωστά.

999: Μου είπατε Costa Rica. Συγγνώμη, ποιος είναι ο αριθμός, κύριε;

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Costa Rica 6032.

999: Αυτό είναι στο Μπουένος Άιρες, μεταξύ Αρέβαλο και Κρέμερ, σωστά;

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Ναι.

999: Ξενοδοχείο, είπατε; Ποιο είναι το όνομα του ξενοδοχείου;

Υπάλληλος ξενοδοχείου: CasaSur Palermo. Και χρειαζόμαστε να στείλετε κάποιον επειγόντως, γιατί, δεν ξέρω αν η ζωή του πελάτη κινδυνεύει. Βρίσκεται σε δωμάτιο με μπαλκόνι και ανησυχούμε μήπως κάνει κάτι, θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο.

999: Πόσο καιρό είναι εκεί; Είναι ξενοδοχείο διαμονής;

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Όχι, όχι. Είναι εδώ δύο ή τρεις μέρες.

999: Κατανοητό. Και δεν θα γνωρίζατε άλλες πληροφορίες γιατί δεν μπορείτε να μπείτε στο δωμάτιο, σωστά;

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Όχι.

999: Θα ενημερώσουμε την υπηρεσία SAME, εντάξει;

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Ναι, το μόνο που ζητάω είναι να στείλετε κάποιον επειγόντως, γιατί, λοιπόν…

999: Κάποια άλλη πληροφορία μπορείτε να μου δώσετε; Είστε ο διευθυντής;

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Είμαι ο υπεύθυνος υποδοχής.

999: Είστε υπεύθυνος αυτή τη στιγμή, σωστά;

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Ναι.

999: Πώς σας λένε, κύριε;

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Εστεμπάν.

999: Εντάξει, αυτό έχει καταγραφεί. Ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε. Μπορείτε να κλείσετε τώρα.

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Στέλνετε και την αστυνομία ή όχι;

999: Η αστυνομία της περιοχής σας; Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Περιοχή 14.

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Όχι, απλώς στείλτε την υπηρεσία SAME.

Οι πρώτες έρευνες της αστυνομίας της Αργεντινής εστιάζουν στο να διαλευκάνουν τις συνθήκες που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο του Πέιν. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθυντή της υπηρεσίας έκτακτης ιατρικής βοήθειας, Αλμπέρτο Κρεσέντι, ο τραγουδιστής υπέστη «πολύ σοβαρές τραυματισμούς», και οι πρώτες εκτιμήσεις υποδεικνύουν «κάταγμα στη βάση του κρανίου».

Ο Κρεσέντι πρόσθεσε ότι η πτώση από τον τρίτο όροφο, ύψους περίπου 14 μέτρων, προκάλεσε σοβαρές τραυματισμούς.

Το σώμα του Λίαμ Πέιν έχει μεταφερθεί σε νεκροτομείο της περιοχής, όπου θα διενεργηθεί η απαραίτητη νεκροψία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Παράλληλα, οι Αρχές επιβεβαίωσαν την ταυτότητα του τραγουδιστή μέσω του διαβατηρίου του.



Η είδηση του θανάτου του Πέιν σόκαρε και τη μουσική βιομηχανία, εκτός των θαυμαστών του, με το υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας του Ηνωμένου Βασιλείου να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τις Αρχές της Αργεντινής για το περιστατικό.

Ο Πέιν άφησε πίσω του εκατομμύρια θαυμαστές που θρηνούν την απώλειά του και προσπαθούν να κατανοήσουν τις τραγικές συνθήκες που οδήγησαν στο τέλος της ζωής του.

