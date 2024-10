Λίαμ Πέιν: Οι τελευταίες αναρτήσεις του από την Αργεντινή – Θρηνούν οι θαυμαστές του σε όλον τον κόσμο

Ο Λίαμ Πέιν (Liam Payne), πρώην μέλος των One Direction, πέθανε σε ηλικία 31 ετών, έπειτα από πτώση από τον τρίτο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Πέιν και διενεργούν αυτοψία, σύμφωνα με τις αναφορές από τα διεθνή Μέσα.

Σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη, η αστυνομία ανέφερε ότι πήγε στο ξενοδοχείο αφού ειδοποιήθηκε για έναν «επιθετικό άνδρα που θα μπορούσε να βρίσκεται υπό την επίδραση ναρκωτικών και αλκοόλ», αναφέρει το Reuters.

Ο διευθυντής του ξενοδοχείου είπε ότι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο στο πίσω μέρος του ξενοδοχείου και όταν έφτασε η αστυνομία διαπίστωσε ότι ένας άνδρας είχε πέσει από το μπαλκόνι στο δωμάτιό του, ανέφερε η ανακοίνωση.

Μόλις λίγες ημέρες πριν από τον τραγικό του θάνατο, ο Πέιν βρέθηκε στο Μπουένος Άιρες, όπου παρακολούθησε τη συναυλία του πρώην συνεργάτη του στους One Direction, Niall Horan, στις 2 Οκτωβρίου.

Ο ενθουσιασμένος Πέιν μοιράστηκε στιγμές από τη συναυλία στα social media του, χορεύοντας μαζί με τη σύντροφό του, Κέιτ Κάσιντι, και χειροκροτώντας μαζί με τους θεατές.



Στο Snapchat, όπως αναφέρει η Daily Mail, ανάρτησε μία selfie με τον Horan από τα παρασκήνια, γράφοντας «Επανενωθήκαμε».

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στην ίδια πλατφόρμα, την 1η Οκτωβρίου, έγραψε: «Νομίζω ότι μπορεί να πάμε να πούμε ένα γεια».

«Έχει περάσει καιρός από τότε που εγώ και ο Niall έχουμε μιλήσει. Έχουμε πολλά να πούμε. Και θα ήθελα να τακτοποιήσω μερικά πράγματα μαζί του. Χωρίς αρνητική διάθεση ή κάτι τέτοιο. Αλλά, απλώς, πρέπει να μιλήσουμε».



Η εμφάνιση αυτή ήταν μία από τις τελευταίες του, πριν το τραγικό περιστατικό στο ξενοδοχείο.

Η είδηση του θανάτου του Λίαμ Πέιν βύθισε σε θλίψη τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο στο Μπουένος Άιρες, όπου άφησε την τελευταία του πνοή, με την αστυνομία να αποκλείει την είσοδο στον χώρο.



Οι θαυμαστές του, συγκλονισμένοι, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την απώλεια, με πολλούς να κλαίνε και να παρηγορούν ο ένας τον άλλον.



«Είμαι συντετριμμένη», δήλωσε η 26χρονη Martina Belaustgui, όπως αναφέρει ο Guardian, προσθέτοντας ότι τα τραγούδια του την είχαν στηρίξει σε δύσκολες στιγμές. «Ήρθα αμέσως μόλις άκουσα την είδηση».

Following the news of Liam Payne’s death in Argentina’s capital, One Direction fans flocked to the hotel where he was staying to pay tribute to the star.

Freelance Journalist Natalio Cosoy has the latest as they pay their respects.https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501 pic.twitter.com/RSoiXvQFB9

— Sky News (@SkyNews) October 17, 2024