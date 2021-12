Laurel Canyon: Η πιο ροκ γειτονιά του πλανήτη – ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Το Laurel Canyon είναι μία κατά κάποιον τρόπο ορεινή περιοχή στους λόφους Hollywood Hills, που στην ουσία είναι κομμάτι των βουνών της Santa Monica και ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

H Laurel Canyon Boulevard συνδέει την περιοχή με τα πιο αστικά κομμάτια του Λος Άντζελες, στον βορρά και τον νότο, ανάμεσα στην λεωφόρο Ventura και την περίφημη Hollywood Boulevard. Αρχικά η εν λόγω περιοχή κατοικείτο σε περίπου 100 μικρά χωρία από τους ιθαγενείς της φυλής Tongva.

Το Laurel Canyon άρχισε να κατοικείται από διασημότητες, κατά την χρυσή εποχή του κινηματογράφου και επειδή εκεί κοντά υπήρχαν πολλά studios του Hollywood. Από την δεκαετία του ’60 όμως, η περιοχή έγινε το κέντρο της αντι-συστημικής κουλτούρας (counterculture) και έτσι πολλοί μουσικοί μετακόμισαν εκεί, γεγονός που συνέβαλε στο να αναπτυχθούν πολλές καλλιτεχνικές φιλίες και παρέες και να γεννηθούν σημαντικές συνεργασίες.

Ένας βασικός δρόμος του Laurel Canyon είναι το περίφημο και πολύ όμορφο Mulholland Drive, το οποίο έχει πανέμορφα σπίτια στην μία πλευρά του, έχει αναφερθεί σε δεκάδες ταινίες, τραγούδια και βιβλία, έχει γυριστεί μία σύγχρονη νουάρ ταινία μυστηρίου από τον David Lynch, πριν από 20 χρόνια, με αυτόν τον τίτλο. Και βέβαια, για πάρα πολλά χρόνια, αλλά ακόμα και σήμερα βρίσκεται στο Mulholland Drive το σπίτι του Jack Nicholson.

Και για να περάσουμε στους αστέρες της μουσικής, που έκαναν σχεδόν “κατάληψη” της περιοχής την εποχή των χίπυς, δηλαδή από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ’70, να αναφερθούμε στα ονόματα που έμεναν στο Laurel Canyon. Κατ’ αρχήν εκεί ήταν το σπίτι της Cass Elliot των Mamas & the Papas, που θεωρείτο εκείνο που έκανε τα μεγαλύτερα ολονύχτια πάρτυ με πολλά ναρκωτικά, αλκοόλ και μουσική.

Επίσης, στη γειτονία έμεναν και η Joni Mitchell, ο Frank Zappa, ο Jim Morrison των Doors, η Carole King, όλοι οι Byrds, οι Buffalo Springfield, οι Canned Heat, ο John Mayall, πολλά μέλη των Eagles, το συγκρότημα των Love, o Neil Young, o Brian Wilson των Beach Boys, καθώς και ο James Taylor, ο Jackson Browne, η Bonnie Raitt, η Linda Ronstadt, ο Harry Nilsson.

O John Phillips των Mamas & the Papas εμπνεύστηκε από το Laurel Canyon και έγραψε το τραγούδι “Twelve Thirty (Young Girls Are Coming to the Canyon)”, που κυκλοφόρησε το 1967. Εκεί ο John Mayall ηχογράφησε το άλμπουμ του “Blues from Laurel Canyon”.

Στον αριθμό 2400 του Laurel Canyon Blvd. ήταν κάποτε το σπίτι του μεγάλου μάγου Harry Houdini, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που εγκαταστάθηκε εκεί, το 1919. Απέναντι ακριβώς, από το 1915, ήταν η ταβέρνα “Log Cabin”, που σε κάποια φάση, το 1968, την νοίκιασε ο Frank Zappa για να την κάνει στούντιο ηχογράφησης και χώρο για να μαζεύονται μουσικοί και καλλιτέχνες και να κάνουν παρέα.

Το 1970 η Joni Mitchell βγάζει ένα άλμπουμ, το τρίτο στην καριέρα της, εμπνευσμένο από το Laurel Canyon, με γενικό τίτλο “Ladies of the Canyon”. Το σπίτι της Joni Mitchell έμεινε στην ιστορία, δεδομένου ότι οι Crosby, Stills & Nash έβγαλαν το κομμάτι “Our House”, το 1970, γραμμένο από τον σύντροφό της Graham Nash. Το σαλόνι του σπιτιού της είναι ακριβώς ο χώρος όπου οι Crosby, Stills & Nash γνωρίστηκαν μεταξύ τους και έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί…!





