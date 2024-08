Κυπριακό: Αρνητικός ως προς τη συμμετοχή του σε νέα τριμερή ο Τατάρ – «Απαξιώνει τον ίδιο τον ΓΓ του ΟΗΕ» τονίζει ο Χριστοδουλίδης

Την οργισμένη αντίδραση του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, προκάλεσε η άρνηση της προεδρίας του ψευδοκράτους στην Κύπρο για τριμερή συνάντηση με πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτιέρες, για επανέναρξη των συζητήσεων για το κυπριακό.

Με ανακοίνωσή της η προεδρία του ψευδοκράτους στην Κύπρο, αναφέρει ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ δεν έλαβε επίσημη πρόσκληση για μια τριμερή συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος για να γίνει μια τέτοια συνάντηση, ούτε και οι συνθήκες.

«Η θέση μας για τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις είναι σαφείς. Οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να ξεκινήσουν έως ότου καταγραφεί η κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς. Πρόθεση των Ελληνοκυπρίων είναι να δημιουργήσουν τετελεσμένα και να προσπαθήσουν να ασκήσουν πίεση στην τουρκική πλευρά. Δεν πέφτουμε σε αυτά τα παιχνίδια. Ο Χριστοδουλίδης να σταματήσει να κυνηγάει άδεια όνειρα και να λαμβάνει υπόψη του τις πραγματικότητες στο νησί», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Η στάση της τουρκικής πλευράς σε αυτό το θέμα», συνεχίζει η ανακοίνωση, «είναι πολύ ξεκάθαρη και δεν θα υπάρξει επιστροφή στις διαπραγματεύσεις ομοσπονδιακής λύσης», ενώ τονίζεται ότι «κανείς δεν πρέπει να έχει την προσδοκία ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά. Η αναζήτηση μιας ομοσπονδιακής λύσης έληξε στο Κραν Μοντάνα».

«Εάν υπάρχει άρνηση από τουρκικής πλευράς στην πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τριμερή συνάντηση, αυτό αποτελεί απαξίωση του Τουρκοκύπριου ηγέτη προς τον ΓΓ των ΗΕ και τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μετά το ετήσιο μνημόσυνο για τον Εθνάρχη Μακάριο Γ’, στην Ιερά Μονή Κύκκου.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, ότι δεν υπάρχει έδαφος για τριμερή συνάντηση και ότι δεν πρόκειται να μεταβεί στη Νέα Υόρκη, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε: «Δεν έχω διαβάσει τις δηλώσεις του κ. Τατάρ. Όπως μου τις μεταφέρετε, εάν ισχύουν αυτές οι δηλώσεις είναι ένδειξη απαξίωσης πρωτίστως προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, αλλά την ίδια στιγμή και προς τη διεθνή κοινότητα, τον ίδιο τον ΓΓ των ΗΕ, αλλά και την ΕΕ. Ο ΓΓ, τα ΗΕ, ζήτησαν να υπάρξει αυτή η συνάντηση. Αυτός που φαίνεται να έχει αδυναμία με τις θέσεις του, τις θέσεις που προβάλλει, είναι ο κ. Τατάρ που φαίνεται, στη βάση αυτού που μου έχετε μεταφέρει, ότι φοβάται ακόμη και να συζητήσει. Εν πάση περιπτώσει, όμως, θα δούμε».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ερωτηθείς αν υπάρχει έδαφος για τριμερή, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι «ο ΓΓ έκρινε ακριβώς ότι πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση, που στόχο είχε να ανοίξει τον δρόμο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Μιλάμε πολύ συγκεκριμένα εδώ και καιρό. Και με τον ΓΓ, που τον είδα και πρόσφατα στο Παρίσι και είχαμε συζητήσει για τη συγκεκριμένη συνάντηση, αλλά και με την κα Ολγκίν, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ, με την ΕΕ, και όλα αυτά οδήγησαν στην απόφαση, όπως την ανακοίνωσα χθες βράδυ, στο να βολιδοσκοπηθώ για συνάντηση με τον ΓΓ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στις 13 Αυγούστου, στη Νέα Υόρκη, ακριβώς για να συζητήσουμε και να ανοίξει ο δρόμος για επανέναρξη των συνομιλιών».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι «άρα δεν έχει απευθυνθεί επίσημη πρόσκληση από πλευράς Ηνωμένων Εθνών», ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε πως «φυσικά, είναι βολιδοσκόπηση και η βολιδοσκόπηση σημαίνει επίσημα, συγκεκριμένη ημερομηνία, 13 Αυγούστου, για να είμαστε στη Νέα Υόρκη, να συναντηθούμε, ακριβώς για αυτό το πράγμα. Και για να καταλήξουμε εκεί έγινε ολόκληρη προεργασία».

Ερωτηθείς αν υπάρχει plan b, ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε: «Θα συνεχίσουμε. Για μας δεν υπάρχει δεύτερο πλάνο που αφορά τη μη επίλυση του Κυπριακού. Η στασιμότητα εκείνον που ευνοεί είναι τον κ. Τατάρ και όλους αυτούς που θέλουν να μην υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό, να μην επανενωθεί η πατρίδα μας. Για μας δεν υπάρχει plan b, πέραν της επανένωσης της πατρίδας μας. Όλο αυτόν τον καιρό, από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, εργαζόμαστε πολύ συγκεκριμένα για να πετύχουμε αυτό τον στόχο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, απογοητεύσεις, δυσκολίες, αλλά δεν θα σταματήσουμε λεπτό να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

A proposal for a tripartite meeting involving UN Secretary-General Antonio Guterres and Turkish Cypriot leader Ersin Tatar has been extended by the United Nations to President of the Republic Nikos Christodoulides. This proposal, scheduled to take place in New York on 1/4 pic.twitter.com/ToSUbdgOFY

— qwerty (@qwerty14117587) August 3, 2024