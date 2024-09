Κοινή δήλωση από Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία: Κλιμάκωση κι ευθεία απειλή για την Ευρώπη η μεταφορά ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία

Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας καταδίκασαν έντονα τις παραδόσεις βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν στην Ρωσία και θα συνεργαστούν προς την κατεύθυνση να επιβάλουν κυρώσεις στην αεροπoρική εταιρεία Iran Air ως αποτέλεσμα, αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η πράξη αυτή είναι μια κλιμάκωση εκ μέρους και των δύο, του Ιράν και της Ρωσίας, και είναι μια απευθείας απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια» αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση και των τριών χωρών που κοινοποίησε το υπουργείο.

Οι τρείς χώρες θα προχωρήσουν άμεσα σε πρωτοβουλίες για να ακυρώσουν τις διμερείς συμφωνίες με το Ιράν στον τομέα των αερομεταφορών, καλώντας το Ιράν να διακόψει άμεσα κάθε είδους υποστήριξη του προς την Ρωσία στον πόλεμό της με την Ουκρανία.

Η ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε αφού ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ρωσία παρέλαβε βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν τους οποίους θα χρησιμοποιήσει πιθανώς στην Ουκρανία εντός των επόμενων εβδομάδων.

Παράλληλα με την ανακοίνωση αυτή, που έγινε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Βρετανία, ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν επίσης νέες κυρώσεις, μεταξύ άλλων και στην αεροπορική εταιρεία Iran Air.

O Μπλίνκεν ότι η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει στην Ουκρανία τους πυραύλους που παρέλαβε, πιθανώς τις επόμενες εβδομάδες. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης απειλεί ευρέως την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ο Μπλίνκεν μιλώντας κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λονδίνο, πριν επισκεφθεί το Κίεβο μαζί με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον, προειδοποίησε κατ’ ιδίαν το Ιράν ότι η αποστολή βαλλιστικών πυραύλων στην Ρωσία «συνιστούν δραματική κλιμάκωση».

Όπως είπε επίσης τις σχετικές πληροφορίες οι ΗΠΑ τις έχουν μοιραστεί με τους συμμάχους και τους εταίρους των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο. Η προμήθεια ιρανικών πυραύλων επιτρέπει στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει περισσότερο το οπλοστάσιό της για στόχους που βρίσκονται πιο μακριά από τη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Μπλίνκεν.

«Αυτή η εξέλιξη και η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια και καταδεικνύει πώς η αποσταθεροποιητική επιρροή του Ιράν φτάνει πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή».

Η Ρωσία μοιράζεται επίσης τεχνολογία με το Ιράν, μεταξύ άλλων σε πυρηνικά θέματα, πρόσθεσε. Οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν θα περιλαμβάνουν την αεροπορική εταιρεία Iran Air, ενώ και άλλες χώρες αναμένεται να ανακοινώσουν νέες κυρώσεις, δήλωσε ο Μπλίνκεν.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι χαρακτήρισε την προμήθεια βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν στην Ρωσία «σημαντική κλιμάκωση». «Πρόκειται για μια ανησυχητική ενέργεια που βλέπουμε από το Ιράν. Είναι σίγουρα μια σημαντική κλιμάκωση και συντονιζόμαστε», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Λάμι δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει «επιχειρησιακά ζητήματα» όταν ρωτήθηκε αν η Βρετανία θα δώσει το πράσινο φως στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow για να πλήξει στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας.

