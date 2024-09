Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν μετά την αποστολή πυραύλων στην Ρωσία – «Απειλή για την Ευρώπη»

Οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν σήμερα νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, μετά την αποστολή βαλλιστικών πυραύλων στην Ρωσία από την Ισλαμική Δημοκρατία, παρά τις προειδοποιήσεις της Δύσης, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λονδίνο.

Ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ρωσία αναμένεται να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους στον πόλεμό της στην Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες και ότι μοιράζεται επίσης τεχνολογία με το Ιράν, μεταξύ άλλων για πυρηνικά ζητήματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι «αυτή η εξέλιξη αποτελεί απειλή για την Ευρώπη», υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των Ρωσίας και Ιράν.

‘Russia has now received shipments of ballistic missiles from Iran and will likely use them within weeks’, says Antony Blinken.https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/IXPdoFKzdv

— Sky News (@SkyNews) September 10, 2024