Κλιματική αλλαγή: Με ανάμεικτα συναισθήματα υποδέχτηκε τη συμφωνία ο γγ του ΟΗΕ – «Σημαντικό βήμα» για τις ΗΠΑ – «Απογοητευτική» τη θεωρεί η Γαλλία

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στην 29η διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP29) θέτει τα θεμέλια πάνω στα οποία πρέπει να χτίσουμε, δήλωσε ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας ανάμεικτα συναισθήματα για το περιεχόμενό της.

«Ήλπιζα σε ένα πιο φιλόδοξο αποτέλεσμα», είπε ο Γκουτέρες, «για την αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε», καλώντας τις κυβερνήσεις να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. «Τα Ηνωμένα Έθνη είναι μαζί σας. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ», διεμήνυσε.

I commend all the delegates, young people & civil society representatives who came to #COP29 to push for maximum ambition & justice.

My message to them:

Keep it up. The @UN is with you.

Our fight continues.

And we will never give up.

— António Guterres (@antonioguterres) November 23, 2024