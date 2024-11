ΗΠΑ: Ο Τραμπ επιλέγει την Μπρουκ Ρόλινς για υπουργό Γεωργίας – «Θα ηγηθεί της προσπάθειας για προστασία των Αμερικανών αγροτών» – ΦΩΤΟ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως επέλεξε για υπουργό Γεωργίας την Μπρουκ Ρόλινς, επικεφαλής του κέντρου μελετών America First Policy Institute.

Ως υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ, «η Μπρουκ θα ηγηθεί της προσπάθειας για την προστασία των αμερικανών αγροτών, οι οποίοι αποτελούν πραγματικά τη ραχοκοκαλιά της χώρας μας», αναφέρει ο Τραμπ στην ανακοίνωση.

Εφόσον ο διορισμός της εγκριθεί από τη Γερουσία, η Ρόλινς θα τεθεί επικεφαλής του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, το οποίο απασχολεί 100.000 υπαλλήλους και ο προϋπολογισμός του ανερχόταν το 2024 σε 437,2 εκατομμύρια δολάρια.

«Η αφοσίωση της Μπρουκ στην προστασία του Αμερικανού αγρότη, στην υπεράσπιση της επισιτιστικής αυτάρκειας των ΗΠΑ και στην αποκατάσταση αμερικανικών κοινοτήτων που εξαρτώνται από τη γεωργία, είναι απαράμιλλη», υπογράμμισε ο Τραμπ.

This is an amazing pick for America. @BrookeLRollins is one of the most talented and grounded leaders I have ever had the privilege to work with. @TPPF @RightOnCrime @A1Policy @family_policy @KevinRobertsTX @Paula_White https://t.co/I1STyXXFRS

— Craig DeRoche (@craigderoche) November 24, 2024