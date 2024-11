Economist: Το 2025 θα κλιμακωθούν οι διαπραγματεύσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα

«Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα δεν έχουν απομακρυνθεί από το κυριολεκτικό και εικονικό κέντρο του Βρετανικού Μουσείου στο Λονδίνο από τότε που αγοράστηκαν από τον Λόρδο Έλγιν το 1816», σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist, ο οποίος σημειώνει ότι το 2025 αναμένεται να κλιμακωθούν οι συνομιλίες για την επιστροφή τους στην Ελλάδα, αν όχι και να μετακινηθούν.

«Οι διαπραγματεύσεις για το καθεστώς τους μπορεί να κάνουν ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Πολλά επιχειρήματα κατά της επιστροφής τους έχουν ανατραπεί. Η ιδέα ότι το Βρετανικό Μουσείο είναι ο μόνος αρμόδιος θεματοφύλακας για τα μάρμαρα φαινόταν πάντα ελαφρώς ψευδής, ακόμη περισσότερο μετά την κατηγορία ότι ένα από τα μέλη του προσωπικού του έκλεψε σχεδόν 2.000 αρχαιότητες και τις πούλησε στο eBay.», γράφει το έγκυρο βρετανικό περιοδικό και συνεχίζει:

«Εξίσου ισχυρή είναι και η αλλαγή στο κοινό αίσθημα: μια δημοσκόπηση της YouGov που διεξήχθη το 2023 διαπίστωσε ότι το 49% των Βρετανών τάσσεται υπέρ της επιστροφής τους και μόλις το 15% πιστεύει ότι πρέπει να παραμείνουν.

