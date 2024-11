Γαλλία: Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της βίας σε βάρος των γυναικών σε όλη τη χώρα – «Προστατεύστε τις κόρες σας» – ΒΙΝΤΕΟ

Από το Παρίσι μέχρι τη Μασσαλία, χιλιάδες άνθρωποι –κυρίως γυναίκες, αλλά και πολλοί άνδρες επίσης– διαδήλωσαν στη Γαλλία το Σάββατο (23/10) ζητώντας έναν καθολικό νόμο-πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας σε βάρος των γυναικών.

«Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο περισσότερο θα γινόμαστε ορατοί, είναι μια υπόθεση που αφορά όλους, όχι μόνο τις γυναίκες», είπε η Πέγκι Πλου, που συμμετείχε στη διαδήλωση του Παρισιού μαζί με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους – 80.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, περίπου 800 άνθρωποι, κυρίως νέοι, συγκεντρώθηκαν στο Παλιό Λιμάνι για να καταγγείλουν τη σεξιστική βία. «Να σπάσουμε το νόμο της σιωπής, η ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο» και «Όχι σημαίνει όχι», έγραφαν στα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές.

«Αισθάνομαι ότι με αφορά, όλοι μας μπορούμε να παίξουμε κάποιον ρόλο και ιδίως οι άνδρες» εξήγησε ο 38χρονος Αρνό Γκαρσέτ, που συμμετείχε μαζί με τα δύο παιδιά του στην κινητοποίηση. «Εμείς είμαστε η πηγή του προβλήματος και η πηγή των λύσεων επίσης», σημείωσε.

