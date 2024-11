Γαλλία: Καταδικάστηκε για τον κατ’ εξακολούθηση βιασμό της κόρης του – Την πήγαινε και σε αγνώστους για να την κακοποιούν

Σε κάθειρξη 20 ετών καταδικάστηκε ένας 38χρονος άνδρας για τον κατ’ εξακολούθηση βιασμό της κόρης του στη Γαλλία. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο καταδικασθείς δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό, αλλά προσέφερε την κόρη του και σε αγνώστους για να την κακοποιούν σεξουαλικά κι εκείνοι με τη σειρά τους.

Σε αυτήν την υπόθεση που εκδικάστηκε στο δικαστήριο του Βαρ, στα νότια της χώρας, ο μοναδικός από αυτούς τους βιαστές, τον οποίο ταυτοποίησαν οι ερευνητές, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 16 ετών, σύμφωνα με τις προτάσεις της γενικής εισαγγελέα, Εστέλ Μπουά.

Σημειώνεται ότι ορισμένες πτυχές της υπόθεσης αυτής θυμίζουν τη δίκη για τους βιασμούς του Μαζάν, με θύμα την 71χρονη σήμερα Ζιζέλ Πελικό.

Από την Τετάρτη (20/11), στη δίκη επισημάνθηκε η επιρροή του πατέρα στη θετή κόρη του, στην οποία ασκούσε έναν απόλυτο έλεγχο και στην οποία επέβαλε να έχουν συχνές σεξουαλικές σχέσεις από την ηλικία των 13 ετών.

