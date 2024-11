Ιορδανία: Ένας ένοπλος νεκρός και τρεις αστυνομικοί τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας ένοπλος σκοτώθηκε και τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στο Αμμάν στην Ιορδανία που έληξε, δήλωσε πηγή ασφαλείας στο Reuters.

🚨BREAKING: Heavy gunfire reported near The Israeli Embassy in Amman, Jordan. 🚨 pic.twitter.com/OsyTskZnSS

— Erik-Conservative In Cali 𝕏 (@caliucconserv) November 24, 2024