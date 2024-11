Κλιματική αλλαγή: Απογοητευμένες οι αναπτυσσόμενες χώρες από τη χρηματοδοτική συμφωνία της COP29 – «Απελπιστικά μικρό το ποσό» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως μέχρι το 2035: Oι ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου δεσμεύτηκαν το Σάββατο (23/11) να αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους προς τις φτωχότερες χώρες που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή, στο τέλος μιας χαοτικής διάσκεψης του ΟΗΕ στο Αζερμπαϊτζάν.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος των 45 φτωχότερων χωρών του κόσμου κατήγγειλε την «όχι αρκετά φιλόδοξη» συμφωνία. «Το ποσό που προτάθηκε είναι απελπιστικά μικρό. Είναι αμελητέο», υποστήριξε η Λίλα Ναντάν από την Ινδία, επικρίνοντας την αζερική προεδρία της COP29.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ και άλλες πλούσιες χώρες που μετείχαν στην 29η διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP29), συμφώνησαν να αυξήσουν τις δωρεές και τα δάνεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες από 100 δισεκ. δολάρια σε «τουλάχιστον 300 δισεκ. δολάρια» ετησίως μέχρι το 2035.

The UN’s #COP29 climate summit is on the verge of collapse after countries most affected by climate change walked out of talks over funding, saying they are not being heard. pic.twitter.com/DGkMaSIl3o

Τα χρήματα προορίζονται για την αντιμετώπιση πλημμυρών, καύσωνα και ξηρασίας. Αλλά και για να επενδύσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες σε μορφές ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – αντί να αναπτύξουν τις οικονομίες τους με καύση άνθρακα και πετρελαίου, όπως έκαναν χώρες της Δύσης για περισσότερο από έναν αιώνα.

Οι Ευρωπαίοι, οι κορυφαίοι χορηγοί χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δεν ήταν διατεθειμένοι να υπερβούν αυτό το ποσό σε μια περίοδο δημοσιονομικής σύσφιξης και πολιτικής αναταραχής. Θεωρούν όμως ότι συνέβαλαν σε μια απόφαση ιστορικής σημασίας. «Η COP29 θα μείνει στην Ιστορία ως απαρχή μιας νέας εποχής στη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο επίτροπος Βόπκε Χούκστρα.

Αλλά η συμφωνία που επιτεύχθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα άφησε μια πικρή γεύση σε αρκετούς συμμετέχοντες στην COP29. Οι φτωχότερες χώρες του κόσμου και νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού, της Καραϊβικής και της Αφρικής ζητούσαν τα διπλάσια χρήματα, αν όχι περισσότερα.

«Καμία χώρα δεν πήρε όλα όσα ήθελε, φεύγουμε από το Μπακού έχοντας μπροστά μας πολλή δουλειά. Δεν είναι ώρα για θριαμβολογίες», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα, Σάιμον Στιλ.

Η διάσκεψη στο Μπακού ήταν μια «οδυνηρή εμπειρία», σχολίασε η βραζιλιάνα υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Μαρίνα Σίλβα, η χώρα της οποίας θα φιλοξενήσει την COP30 το 2025.

Εννέα χρόνια μετά τη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, η καύση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα ήταν μεγαλύτερη φέτος σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

As the #COP29 climate conference closes, @antonioguterres says he had hoped for a more ambitious outcome, but the agreement is a base to build on.

He stresses he will never give up his fight for #ClimateAction.https://t.co/gtNqPTOniU pic.twitter.com/CFrrpHRumu

