Κιρ Στάρμερ: Θέλει συνεργασία με την Ευρώπη για να αντιμετωπίσει την Ακροδεξιά – «Ο λαϊκισμός θα ηττηθεί αν βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε την ανησυχία του για την αυξανόμενη απειλή των ακροδεξιών οργανώσεων στη Βρετανία και κάλεσε τα προοδευτικά πολιτικά κόμματα της Ευρώπης να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση.

Νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο ξέσπασαν στη Βρετανία ταραχές έπειτα από μια φονική επίθεση με μαχαίρι εναντίον παιδιών και τους ψευδείς ισχυρισμούς, που διαδόθηκαν ευρέως μέσω ακροδεξιών, ότι ο δράστης της ήταν ένας μουσουλμάνος αιτών άσυλο.

Μιλώντας χθες Τετάρτη κατά την επίσκεψή του στη Γερμανία, όπου το αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κερδίζει έδαφος, ο Στάρμερ εκτίμησε ότι ο λαϊκισμός θα ηττηθεί, αν βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση των ανθρώπων και δεσμεύθηκε ότι η ζωή στη Βρετανία θα καλυτερέψει προτού ολοκληρωθεί η πρώτη θητεία της κυβέρνησής του.

Strengthening Britain’s relationship with Germany is crucial to tackling illegal migration and boosting economic growth across both of our countries. pic.twitter.com/zAXOC6Ym4u

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 28, 2024