Κίεβο: Τουλάχιστον 1 νεκρός στην ρωσική αεροπορική επιδρομή με βαλλιστικούς πυραύλους

Ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί σε πέντε συνοικίες του Κιέβου, ιδίως με βαλλιστικούς πύραυλους, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

«Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στη συνοικία Ποντίλσκι», στο κέντρο, ανέφερε ο δήμαρχος προσθέτοντας ακόμη πως εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε οικόπεδο που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία.

🤬Large scale fire visible at the arrival site by one of russias missiles in Kyiv.

Primarily reports say they used North Korean ballistic missiles. #RussiaIsATerroristState https://t.co/Uo4NhSV7Vs pic.twitter.com/Jq0y8SY1Dy

— Їne Back Їversen (@IneBackIversen) February 12, 2025