Κίεβο: Επίθεση σε πολυκατοικία – Συγκλονιστικές εικόνες

Πολυκατοικία στο Κίεβο υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της νύχτας έπειτα από βομβαρδισμούς των ρωσικών δυνάμεων, όπως αναφέρουν ουκρανικά ΜΜΕ.

Το Euromaiden Press δημοσίευσε εικόνες της καταστροφής στο εννιαώροφο κτίριο στην περιοχή Obolon. Αν και φαίνεται ο απεγκλωβισμός τεσσάρων ατόμων, δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

“Due to an impact of an unknown object” a nine-storey residential house was damaged in Obolon, Kyiv, according to the Emergency Service. The service reported to have rescued 4 people, the data on the injured was “being clarified.”

📷https://t.co/1acNrjzKLQ pic.twitter.com/LfuommyCtN

