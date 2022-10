Ιταλία: Αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής που μαχαιρώθηκε – Ένας νεκρός από την επίθεση με μαχαίρι

Οι αρχές της Ιταλίας ανακοίνωσαν ότι πέθανε ένας από τους πέντε ανθρώπους που τραυματίστηκαν έπειτα από την επίθεση με μαχαίρι ενός 46χρονου άνδρα με ψυχολογικά προβλήματα σε σούπερ μάρκετ εντός εμπορικού κέντρου του Ασάγκο έξω από το Μιλάνο.

Ο άνδρας που υπέκυψε στα τραύματά του ήταν υπάλληλος του σούπερ μάρκετ. Οι ιταλικές αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, υπογραμμίζοντας πως ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης πήρε ένα μαχαίρι από ράφι σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια τραυμάτισε πέντε πελάτες. Οι καραμπινιέροι τον συνέλαβαν και τον μετέφεραν στις φυλακές του Μιλάνου.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο Ισπανός ποδοσφαιριστής της Μόντσα, Πάμπλο Μαρί. Ο 31χρονος Ισπανός αμυντικός αγωνίζεται στην Ιταλία δανεικός από την Άρσεναλ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ποδοσφαιριστής έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ στο νοσοκομείο βρίσκονται ο διευθυντής της Μόντσα, Αντριάνο Γκαλιάνι και ο προπονητής της ομάδας, Παλαντίνο.

«Ο Πάμπλο Μαρί δεν είναι σε κίνδυνο και τα τραύματά του δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του. Ελπίζουμε να τον ξαναδούμε σύντομα» δήλωσε ο Γκαλιάνι.

Monza CEO Adriano Galliani: “Pablo Marì is not in danger as his injuries are not life-threatening. We hope to see him back soon”.

Pablo Marì was amongst six people stabbed in a mall in Milan tonight.

Get well soon, @PabloMV5! 🙏🏻 pic.twitter.com/PyO1mG9fmN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2022