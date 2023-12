Ισραήλ: Η εκκλησία που επλήγη από τη Χεζμπολάχ δεν ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων – Είναι καθολική και όχι ορθόδοξη

Εννέα Ισραηλινοί στρατιώτες και ένας άμαχος τραυματίστηκαν από πυραύλους που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ, ένας εκ των οποίων έπληξε μια εκκλησία σε ένα αραβικό χωριό, το οποίο είχε καταστραφεί από το Ισραήλ το 1951.

Πρόκειται για την Παναγία του Ικρίτ, που σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είναι ελληνοκαθολική εκκλησία που δεν ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και όχι ελληνορθόδοξη εκκλησία, όπως είχε ανακοινώσει αρχικά ο ισραηλινός στρατός.

«Ένας αντιαρματικός πύραυλος προερχόμενος από τον Λίβανο χτύπησε την εκκλησία, τραυματίζοντας έναν άμαχο. Η επίθεση αυτή συνιστά όχι μόνο κατάφωρη παραβίαση του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και επίθεση στην ελευθερία του θρησκεύεσθαι», είχε αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εννέα στρατιώτες του τραυματίστηκαν στη συνέχεια, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, από άλλο πλήγμα της Χεζμπολάχ, την ώρα που παρείχαν βοήθεια στον τραυματισμένο άμαχο.

