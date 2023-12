Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε σε ελληνορθόδοξη εκκλησία με αντιαρματικό πύραυλο

Στην ελληνοορθόδοξη εκκλησία της Παναγίας στο βόρειο Ισραήλ, επιτέθηκε η Χεζμπολάχ, όπου ένας άμαχος τραυματίστηκε, όπως ενημέρωσε ο ισραηλινός στρατός.

«Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στην ελληνορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Μαρίας του Ικρίτ στο βόρειο Ισραήλ. Ένας αντιαρματικός πύραυλος από τον Λίβανο χτύπησε απευθείας την εκκλησία, τραυματίζοντας έναν άμαχο. Αυτή η επίθεση δεν είναι μόνο μια ξεκάθαρη παραβίαση της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και παραβίαση της ελευθερίας της θρησκείας» έγραψε στο twitter ο ισραηλινός στρατός.

