Έκρηξη κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Νέο Δελχί

Οι ισραηλινές αρχές συνεργάζονται με τις αρχές της Ινδίας για τη διερεύνηση των αιτιών έκρηξης κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στο Νέο Δελχί, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ την Τρίτη (26/12/2023).

Ακόμα έγινε γνωστό ότι όλο το προσωπικό δεν έπαθε τίποτα μετά την έκρηξη.

Live update: Foreign Ministry reports explosion near Israeli embassy in New Delhi; no injuries https://t.co/S58Kast79G . Click to read ⬇️

Delhi Police say they have received a call about blast near Israel Embassy, details awaited and search is on | reported by news agency PTI

December 26, 2023