Ισραήλ: Επισήμως η χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση – Εκκενώνονται οικισμοί στο νότιο τμήμα

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, ενέκρινε την κήρυξη πολέμου το βράδυ του Σαββάτου σύμφωνα με το άρθρο 40 του βασικού νόμου, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να διατάξει “σημαντική στρατιωτική δράση που μπορεί να οδηγήσει, με επίπεδο πιθανότητας σχεδόν βέβαιο, σε πόλεμο”. Ο πρωθυπουργός θα μπορεί να λαμβάνει ορισμένες αποφάσεις μόνο με την έγκριση και του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.

Το υπουργικό συμβούλιο ζήτησε επίσης από την Κνεσέτ (Βουλή) να εγκρίνει την ενεργοποίηση κανονισμών έκτακτης ανάγκης που θα επιτρέπουν την κράτηση κρατουμένων για παρατεταμένες περιόδους χωρίς ο κρατούμενος να οδηγείται ενώπιον δικαστηρίου. Η ενεργοποίηση του άρθρου 40 σημαίνει ότι η χώρα είναι πλέον σε εμπόλεμη κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ορκιστεί ότι η χώρα θα πάρει “ισχυρή εκδίκηση”.

Ο ανώτατος αξιωματούχος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες στα παλαιστινιακά εδάφη δήλωσε ότι η Χαμάς “άνοιξε τις πύλες της κόλασης”. Το Ισραήλ σφυροκοπεί τη Γάζα με αεροπορικές επιδρομές, από τις οποίες έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 300 άνθρωποι.

Last night, the Security Cabinet approved the war situation and, to this end, the taking of significant military steps, as per Article 40 of Basic Law: The Government.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποιεί σήμερα μια αξιολόγηση της κατάστασης στο Kirya στο Τελ Αβίβ μαζί με τον υπουργό Άμυνας Yoav Gallant, τον αρχηγό του IDF αντιστράτηγο. Herzi Halevi και ανώτερους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς σκοτώθηκε από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα που ακολούθησαν την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο Ισραήλ. Το πτώμα του Αϊμάν Γιούνις ανασύρθηκε σήμερα από τα συντρίμμια του σπιτιού του, το οποίο βομβαρδίστηκε, στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στο κέντρο της Γάζας, επιβεβαίωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

🚨 Lots of IDF tanks heading to the Gaza border. Over 80,000 IDF reservists have been called up including many of the elite units. pic.twitter.com/Ppmhi9cnlc

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις με στόχο στελέχη της Χαμάς, η οποία διοικεί την Λωρίδα της Γάζας, μετά την ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσαν ένοπλοι της οργάνωσης κατά την οποία σκοτώθηκαν 500 με 600 Ισραηλινοί, σύμφωνα με εκτίμηση την οποία μετέδωσε σήμερα η ισραηλινή τηλεόραση.

Troops on the move in southern Israel pic.twitter.com/LnRPZwRAyZ

Israel is at war.

Earlier this morning armed Hamas terrorists infiltrated Israeli communities and started going house to house and murdering innocent Israelis.

Some of the images are so disturbing we cannot even share them.

We will take every measure to protect our citizens… pic.twitter.com/RRk6RheyL2

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 7, 2023