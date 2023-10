Μέση Ανατολή: Πρώην ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα Λεμεσού εντοπίστηκε δολοφονημένος στο Ισραήλ

Περισσότεροι από 700 είναι οι νεκροί Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023, η Χαμάς στο Ισραήλ και τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα που ακολούθησαν.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες τα μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα Λεμεσού, Λιόρ Ασουλίν εντοπίστηκε νεκρός.

Ο Λιόρ Ασουλίν, που γιόρταζε τα γενέθλιά του σε θέρετρο στο νότιο Ισραήλ, βρέθηκε νεκρός σε δάσος έπειτα από πολλές ώρες αναζήτησης. Ο πρώην επιθετικός του Απόλλωνα Λεμεσού δολοφονήθηκε μαζί με ακόμη 50 άτομα σε επίθεση της Χαμάς, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες τα ισραηλινά ΜΜΕ.

🚨BREAKING: Famous Israeli Footballer, Lior Asulin, was killed at the desert rave party that was attacked by Hamas paratroopers yesterday morning.

Source: Ynet pic.twitter.com/g9YZb0vlKz

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 8, 2023